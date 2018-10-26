"İyi Parti, AKP ve MHP'nin oy deposu olan şehirlere yönelecek"

Cumhur İttifakı, yerel seçimlerde dağıldı. Dağılan ittifakın ardından, siyasi partiler de yeni stratejiler belirleme dönemi başladı. Seçim hesapları değişen İyi Parti'nin AKP ve MHP'nin oy deposu olarak bilinen şehirlere yönelme kararı aldığı bildirildi.

Siyaset kulislerinin en çok konuşulan konu Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde kimlerin ittifak kuracağı, ya da kurmayacağı. Tartışmalar ittifak gündemi devam ederken, AKP ve MHP arasında bozulan Cumhur İttifakı yeni stratejileri beraberinde getirdi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde özellikle ‘CHP’li seçmenin ağırlıkta olduğu kıyı illerinden daha fazla oy’ alan İyi Parti , bu kez AKP ve MHP’nin oy deposu olarak bilinen İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerden oy almanın planlarını yapıyor. İyi Parti böylece sağ seçmen üzerinde ‘alternatif parti’ olmayı hesaplarken, partilerle ‘sandıkta işbirliğinin sağlanmasına’ da sıcak bakıyor. Bunun için de ‘şehirler üzerinden mutabakat formülünü’ yaşama geçirmeyi hedefliyor.

Hem MHP’li tabana hem de merkez sağ tabana yakın duran partinin bundan sonraki hamleleri sağ seçmende de merak uyandırırken, İYİ Parti , ‘herhangi bir partiyle protokol esasına dayalı bir ittifak içinde olmayı’ tercih etmeyecek. Bunun yerine ‘tabanda ve sandıkta ittifakı’ düşünen İYİ Parti , bu durumu da seçmenine ‘ittifak değil işbirliği olarak’ anlatacak. 24 Haziran seçimleri döneminde, özellikle CHP’nin seçmen kitlesinin yoğunlukta olduğu kıyı illerinden oy alan İYİ Parti, bu kez de rotasını merkez sağ seçmenin ağırlıkta olduğu İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi’ne çevirecek. İYİ Parti böylece, “yerelde Cumhur İttifakı’nın yaratacağı sinerjinin bozulmasıyla, merkez sağ seçmeni kendi bünyesine kazandırmayı” amaçlıyor.

Büyük şehirler için anahtar parti

İYİ Parti, Ankara, İstanbul ve İzmir’de de ‘anahtar parti’ konumunda olmayı hedefliyor. AK Parti’nin, özellikle İstanbul’da ‘Kürt seçmenin oylarıyla belediye başkanlığını kazanmanın yollarını aradığı’ değerlendirmeleri yapılırken, parti yönetimi ‘CHP’nin de İstanbul’da bazı ilçelerde HDP ile işbirliği yapacak olması durumunda CHP’yle de yan yana gelmek’ istemiyor. Ancak İYİ Parti kanadı, Cumhur İttifakı’nın yerelde olmaması nedeniyle, İYİ Parti’nin de bu illerde sinerji yakalayacağı ve 31 Mart’taki yerel seçimlerde iktidar blokunun üç büyük ilde ‘hezimete uğrayacağını’ düşünüyor. İYİ Parti’de ayrıca ittifakın da son bulmasıyla, MHP’li Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarında ‘İYİ Parti ’nin şansının yükseldiği ve bu belediye başkanlıklarının MHP’den İYİ Parti’ye geçebileceği’ değerlendirmeleri de yapılıyor. İYİ Parti , MHP’nin oyları tek başına toplayamadığı yerlerde ‘partinin oylarının MHP’nin oylarının önüne geçeceği’ tahmini yapılıyor.

Reşat Erdoğan istifa etti

Partinin kurucu üyelerinden Reşat Erdoğan, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğinden, Emine Erdoğan Aydoğdu ise Kurucular Kurulu ve parti üyeliğinden istifa etti. Reşat Erdoğan, istifa dilekçesinde, “partinin hiçbir politikasında Türk milliyetçiliği fikrinin dikkate alınmadığını” belirtti.