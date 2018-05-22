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İYİ Parti adayı Aşık Veysel'in torunu: Dedem ilk şiirini Atatürk için yazdı (2)

İŞTE O ŞİİR İYİ Parti İzmir milletvekili adayı Çiğdem Özer'in dedesi Aşık Veysel'in Mustafa Kemal Atatürk için yazdığını belirttiği şiir şöyle: Ağlayalım Atatürk’e Ağlayalım Atatürk’e Bütün dünya kan ağladı Başbuğ olmuştu mülke Geldi ecel can ağladı Şü

22 Mayıs 2018 18:41

İŞTE O ŞİİR
İYİ Parti İzmir milletvekili adayı Çiğdem Özer\'in dedesi Aşık Veysel\'in Mustafa Kemal Atatürk için yazdığını belirttiği şiir şöyle:

Ağlayalım Atatürk’e

Ağlayalım Atatürk’e
Bütün dünya kan ağladı
Başbuğ olmuştu mülke
Geldi ecel can ağladı

Şüphesiz bu dünya fani
Tanrı’nın aslanı hani
İnsi cinsi cem’i mahluk
Hepsi birden ağladı

Doğu batı cenup şimal
Aman tanrım bu nasıl hal
Atatürk’e erdi zeval
Amir memur altın kürsü
Yas çekip mebsan ağladı

İskender-i Zülkarneyin
Çalışmadı bunca leğin
Her millet Atatürk deyin
Cemiyet-i akvam ağladı

Atatürk’ün eserleri
Söylenecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti vatan ağladı

Fabrikalar icat etti
Atalığın ispat etti
Varlığın Türk’e terk etti
Döndü çark devran ağladı

Bu ne kuvvet bu ne kudret
Vardı bunda bir hikmet
Bütün Türkler İnönü İsmet
Gözlerinden kan ağladı

Tren hattı tayyareler
Türkler giydi hep karalar
Semerkand’ı Buhara’lar
İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri
Çalışanlar kalmaz geri
Mareşal Fevzi’nin askerleri
Ordular teğmen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez
Aslan yatağı boş kalmaz
Yalınız gidenler gelmez
Felek-el mevt’in elinden
Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
Koruyalım yurdumuzu
Dost değil düşman ağladı

İZMİR, (DHA)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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