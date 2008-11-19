'İyi oynamıyorum'



Beşiktaş'ın kaptanı Matias Delgado, bu sezonun ilk haftalarında gösterdiği iyi performansla olumlu tepkiler almış ve Siyah Beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki en büyük kozu olarak gösterilmişti. Ancak Arjantinli futbolcu, ligin ilerleyen haftalarında sezon başında ortaya koyduğu oyunu sergileyememesi sebebiyle eleştirilmeye başlandı.



Özellikle Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı ve puan kaybı yaşadığı maçlar sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Delgado'nun takımına yeteri kadar katkı sağlamadığı, kendisinden beklenenleri yapamadığı gündeme gelmişti.





Kendisine yapılan bu eleştiriler karşısında şimdiye kadar bir açıklama yapmayan Matias Delgado, suskunluğunu bozdu. Arjantinli futbolcu son dönemde iyi oynamadığını kabul ettiğini belirtti ve şunları söyledi:



"GERÇEK PERFORMANSIMLA OYNAYAMADIĞIMIN FARKINDAYIM"



"Bana yapılan eleştirilerin farkındayım. Yeteri kadar iyi oynamadığım ve takımıma istenilen katkıyı yapmadığım söyleniyor. Evet bu söylenenlerin bir kısmına katılıyorum. Özellikle son bir aylık periyotta yüzde yüz performansla oynayamıyorum. Bu durum beni de rahatsız ediyor ama iyi oynayamamamın belli bir sebebi yok . Bazen oyuncular böyle dönemlerden geçerler. Bende sahada istediklerimi yapamadığım bir dönemden geçiyorum. Ama bu geçici bir süreç. En kısa zamanda benden beklenenleri ortaya koyacağıma inanıyorum".



Delgado, Bursaspor ile deplasmanda oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra saha zeminin bozuk olmasının kendisinin oyunun etkilediği ve kaybedilen iki puanın sebeplerinden biri olduğu düşüncesine katılmadığı söyledi.



"Bursaspor maçını kazanmak istiyorduk. Bu amacımız doğrultusunda da elimizden geleni yaptık. Ancak bir türlü gole ulaşamadık. Ben bu durumu şansızlık olarak değerlendiriyorum. Maçın ardından saha zeminin oyunumuzu etkilediğini ve kaybettiğimiz iki puanın nedenlerinden biri olduğu söylendi. Evet bozuk zeminde oynamak zordur ama ben böyle bir bahaneyi kabul etmiyorum. Büyük takımlar iyi olmayan zeminde de kazanmak zorundadır. Biz büyük bir takımız ve saha zemini bahanemiz olamaz. Çok istememize rağmen topu bir türlü kaleye gönderemedik. Umarım bir daha böyle şansız bir maç oynamayız"



"OYNADIĞIM BÖLGE İLE İLGİLİ BİR SIKINTIM YOK"



Arjantinli futbolcu Beşiktaş'a geldiği günden buyana üç ayrı teknik direktörle çalışmasının kendisi için bir sorun olmadığını, farklı yerlerde ve farklı görevlerde oynamasının problem yaratmadığını belirtti.



"Benim için oynadığım bölgenin çok önemi yok. Ben bir hücum oyuncusuyum ve saha içinde daha çok rakip yarı sahada görev yapıyorum. Beşiktaş'a geldiğimden bu yana üç teknik adamla çalıştım. Sadece Jean Tigana beni 8 numara posizyonuda oynatmak istiyordu ve sadece o dönemede oynadığım bölge ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. Ama bu durumu problem etmedim. Ben son maçlarda orta sahada hücuma yönelik bir görev yapıyorum. Elimden geldiği kadar mücadele ederek iyi oynamaya çalışıyorum. Ben görevi sedace iyi paslar atmak veya gol atmak olarak görmüyorum. Top rakipteyken diğer arkadaşlarım gibi mücadele ederek topu kazanmak içinde uğruşıyurom. Bu durumdan şikeyatci değilim. Ama daha iyi olmam lazım ve daha iyi olmak için elimden geleni yapıyorum".



Matias Delgado, son olarak Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Fenerbahçe maçını henüz düşünmediğini, aklında ilk olarak Eskişehirspor maçı olduğunu sözlerine ekledi.