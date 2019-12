İyi oynadık ve kazandık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, her takımı yenebilecek bir takım olduklarının altını çizerken, iyi oynayan tarafın da kendileri olduğunu söyledi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Beşiktaş maçından sonra düzenlediği basın toplantısında, ilk 45 dakikada çok fazla doğru yerlere pas yaptıklarını ve topun hakimi olduklarını belirterek, ''Topun hakimi olunca orta alana sahip oluyorsunuz. İkinci 45 dakikada da topla savunma yapacağımızı söylemiştik ama zaman zaman şişirme top yaptık'' dedi.



Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu ifade eden İspanyol teknik adam, ''Fenerbahçe her takımı yenebilecek bir takımdır. Futbol çok ilginç bir oyun. Bugün iyi oynadık ve kazandık. Son 2 maçta ise 1-0 öndeyken puanlar yitirdik. Futbolda bunlar oluyor'' diye konuştu.



Aragones, bir soru üzerine, ilk yarıda kapanan bir oyun oynamadıklarını vurgulayarak, ''Beşiktaş'tan daha fazla atağı düşünen bir oyun oynadık. Oyunun final bölümünde geriye doğru çekildik ama maçın ilk yarısında geri çekilme ve kapanma yok. Oyunun bütünün de de kapanan takım Beşiktaş'tır'' dedi.





''YÖNETİM İSTERSE BURADA KALACAĞIM''

Aragones, Beşiktaş galibiyetinden sonra Fenerbahçe'deki planlarında hiçbir değişiklik olmadığını bildirdi.



Ligde 2-3 maçta haketmedikleri sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaştıklarını anlatan İspanyol çalıştırıcı, ''Bu zaferle Fenerbahçe'deki planlarımla ilgili hiçbir değişiklik olmadı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra başka takımlara da gidebilirdim, ancak kendi isteğimle Fenerbahçe'ye geldim. Burada olmaktan da memnunum. Sonuna dek işime sarılıyorum. Tüm mücadelemiz kupa finali için. Son 4 maçı kazanıp, nerede olduğumuza bakacağız. Burada kalmak durumu tamamıyla bana bağlı değil. Avrupa Şampiyonası'nı kazanmadan önce de 'Güle güle, evine dön' biçiminde sözlerle çok karşılaştım, basının tutumuna da alışığım. Yönetim isterse burada kalacağım, elimden geleni yapacağım. Burada olmaktan da mutluyum.'' Dedi.



Aragones, bir gazetecinin, ''Barış Kupası'na bu kadroyla mı gideceksiniz?'' sorusu üzerineyse, ''Biz oraya bir kupa için anlaşmaya vardık, daha zaman var. O zaman takımın başında ben olur muyum, olmaz mıyım, kim olur, o bilinmez. Ben olursam orada biz mücadele edeceğiz'' dedi.



''KAZANAN HER ZAMAN OYUNCULARDIR''

Aragones, kötü sonuçlarda en fazla eleştirilen kişinin kendisi olması gerektiğini, yitirenin ise her zaman antrenör olduğunu kaydetti.



''Kötü sonuçlara, iyi sonuçlara sezonun bütününe baktığınız ilk adres, en fazla eleştirilen kişi ben olmalıyım'' diyen Aragones, ''Çünkü en fazla inisiyatif alan benim. Son 4-5 haftaya dek şampiyonluk yarışından kopmayacağımızı düşünüyordum ama sahada futbolcular oynuyor, herşey onların elindedir. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Şampiyonluk yarışından 3 maçta koptuk. O maçlarda daha fazla kazanmayı hakeden takımdık, ama olmadı. Bunu söyleyen de hiçbir şey kazanmamış hoca olarak kendimi addedebilirim. Kazanan her zaman oyunculardır. Antrenörlerin yaptığı her zaman yitirmektir'' diye konuştu.



Aragones, böyle bir maçın ardından, şampiyonluk yarışından kopmuş bir takım olmanın içini acıtan en büyük şey olduğunu vurguladı.



Gökhan Gönül'ü, stoper mevkiinde herşeyi yapabileceğini bildiği için oynattığını ifade eden Aragones, ''Gökhan'dan, hızıyla bekten bile daha iyi verim alabileceğimi düşündüğüm için öyle bir tercih yaptım. Ali de son 2-3 maçtır bek pozisyonunda mükemmel işler yapıyor'' dedi.



Aragones, ''Emre'yi çıkarmanızın nedeni Deivid ile sürtüşmesi mi?'' sorusu üzerineyse ''Hiçbir değişikliği oyun içinde yaşanan tartışmayla yapmadık. Soyunma odasında Emre, bacağında aşırı bir gerginlik hissettiğini söylemişti. Ben de ona 10-15 dakika dayanmasını, sonra değişiklik yapacağımı söyledim ve öyle yaptık'' diye konuştu.