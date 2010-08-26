İyi oynadı ama olmadı...

T24 - Trabzonpor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında karşılaştığı İngiliz devi Liverpool'u 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.





TRABZONSPOR: 1 - LİVERPOOL: 2



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında İngiliz Liverpool ile karşılaşan Trabzonspor, 4. dakikada Teofilo'nun golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen, 83. dakikada Giray'ın kendi kalesine attığı golle 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etmiş oldu.



Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Glowacki'nin yokluğunda defans hattında Egemen ile Remzi Giray'ı sahaya sürerken, orta sahada Yattara'yı ilk onbirde oynattı. Her zaman sağ kanatta görmeye alışık olduğumuz Burak Yılmaz da bu maçta ilk kez sol kanatta görev yapıyordu.





Liverpool'da ise Gerard, Torres, Mascherano ve Agger kadroda yoktu.



Teknik direktör Roy Hodgson ilk maçta onbirde sahaya sürdüğü ve atılan tek golün sahibi Babel'i yedekler arasında bırakırken, Martin Kelly'ye şans tanıdı.



Maça Trabzonspor çok hızlı başladı ve henüz 4. dakikada Colman'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleyi yokladı ve Teofilo bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu oyuncunun gelişine vuruşu ağlarla buluştu ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.



Trabzonspor ilk maçta olduğu gibi yine çok iyi bir oyun ortaya koyuyor ve rakibinin oynamasına izin vermiyordu.



Dakikalar 16'yı gösteriyor ve Yattara sağdan çalımlarla ceza sahasına girdi ve kaleye şutunda Carragher'e çarpan top köşe vuruşu oldu.



Köşe vuruşunu kullanan Trabzonpor'da Colman ceza sahası dışında topla buluştu ve yaptığı mükemmel vuruşu kaleci Reina son onda kornere uzaklaştırdı.



Bu kez 23. dakikaydı ve Selçuk İnan serbest vuruş kullandı, kaptan Yattara hemen önündeki topa yetişemeyince temsilcimiz bir golden daha olmuş oldu.



Trabzonsporumuz ezilmiyor ve neredeyse ilk yarıdaki tüm ataklar temsilcimizden geliyordu.



Liverpool, en önemli pozisyonu 43. dakikada Lucas ile bulmuş, bu oyuncunun yerden şutunda kalecimiz Onur yatarak topu kontrol ediyordu.



İlk yarıda bariz oyun Trabzonspor'un kontrolü altında geçiyor ve Liverpool oyunu sahasında kabul edip kontraataklarla gol arıyordu.



İkinci yarıya temsilcimizde kaptan Yattara'nın yerine oyuna Alanzinho dahil oldu.



Trabzonsporumuz ikinci yarıda biraz daha kontrollü oyunu tercih ederken, Liverpool ilk yarıya oranla daha çok topun hakimiydi.



Zaman zaman rakip kaleye giden temsilcimiz, Liverpool'un ikinci yarının başlarındaki ataklarına engel olmaya çalışıyordu.



Daha sonra kontrolü eline alan Trabzonspor, özelilkle sağ kanattan geliştirdiği ataklarla gol arıyordu.



83. dakikada Johnson sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yerden yaptığı ortada Remzi Giray'ın ters vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-1 oldu.



Tüm umutlar yıkılmıştı ve bu kez 88. dakikada Pacheco'nun yerden vuruşunu kaleci Onur çeldi, topu bir anda önünde bulan Kuyt boş kaleye göndererek skoru tayin ediyordu: 1-2



Bu sonuçla Trabzonspor Avrupa'ya veda ederken Liverpool gruplara kalmış oldu.





Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: İvan Bebek, Tomislav Petroviç, Zeljko Grgec (Hırvatistan)



Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Serkan Balcı, Remzi Giray Kaçar, Egemen Korkmaz, Cale (Dk. 87 Jaja), Ceyhun Gülselam (Dk. 65 Barış Ataş), Selçuk İnan, Colman, Yattara, Burak Yılmaz, Teofilo



Liverpool: Reina, Johnson, Kyrgiakos, Carragher, Aurelio (Dk. 77 Pacheco), Kelly, Poulsen, Lucas Leiva, Joe Cole, Kuyt, Ngog (Dk. 86 Babel)



Goller: Dk. 4 Teofilo (Trabzonspor), Dk. 83 Remzi Giray (Kendi kalesine) ve Dk. 88 Kuyt (Liverpool)



Sarı kartlar: Dk. 39 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Burak Yılmaz ve Dk. 72 Egemen Korkmaz (Trabzonspor)

