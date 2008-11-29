'İyi olan kazandı'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, derbi maçta Beşiktaş'a oranla biraz daha iyi bir performansla kazandıklarını söyledi.



Derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren İspanyol çalıştırıcı, rakiplerinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiremediklerini kaydetti.



Beşiktaş karşısında takımının eksik olan yönünün topsuz hareketler olduğunu ifade eden Aragones, şöyle konuştu:



"Beşiktaş gibi büyük bir takım karşısında oynadık. 11'e 11 oynanırken tabii ki daha iyilerdi. Belki ilk yarıdaki çok daha farklı skorla bitebilirdi 3-1, 4-1 gibi. Kontraatağı aslında ikinci yarıda çok başarılı yapamadık. Sayıca üstün olsak da değerlendiremedik. 3'e 2, 5'e 2 bulduğumuz kimi pozisyonları iyi değerlendiremedik. Bizde bugün eksik olan şey biraz topsuz hareketti. Topu çok kolay yitirdik ve gerekli koşuları yapamadık, bu da top kayıplarına yol açtı. Beşiktaş gibi büyük bir takım karşısında biz belki biraz daha iyiydik diyebiliriz."



Fenerbahçe'nin, çok pozisyona girmesine karşın az gol attığı ve bu sorunun nasıl aşılacağı sorusuna Aragones, "Fenerbahçe ve Galatasaray, ligde en fazla gol atan iki takım. Yakaladığımız pozisyonlar var. Önemli olan burada belki de pozisyon bulmak. Değerlendirememek zaman zaman olabilir. Güiza, 2-1'de dokunabilse 3-1 olacaktı. Altını çizmek gerekirse pozisyonları bulmak da bir göstergedir bizim için. Bu gösterge bizim için önemli. Yakalanan pozisyonlar golle sonuçlansa maç 5-3 gibi bir skorla da bitebilirdi" diye konuştu.



Güiza'nın güzel bir gole imza attığını belirten Aragones, İspanyol futbolcunun kolay bir pozisyonu da kaçırdığını hatırlattı.



Alex'in ikinci yarıda oyundan alınmasıyla ilgili Aragones, "Sakatlıktan sonra yüzde yüz görmediğimiz değişikliğe gittik. Alex orta alandaki bütün oyunumuzu yönlendiren oyuncumuzdur. O dakikalarda yorgun olduğunu gördüğümüz için böyle bir karar verdik" dedi.



Bir soru üzerine de motivasyon sorunu yaşamadıklarını ifade eden İspanyol çalıştırıcı, mücadele ettikleri kulvarların atmosferinin birbirinden farklı olduğunu kaydetti.



Takım kurgusunun diğer maçlara göre farklı olduğu ifade edilerek yöneltilen bir soru üzerine de Aragones, "Takımımda 27 futbolcum var. Her zaman hepsinden yararlanabilirim. Bugün 4-1-4-1 gibi bir dizilimle oynadık. Ama bu tip konular her zaman teknik direktörün kararıdır. O anda kendi perspektifimden baktığımda hangi kadro iyi olacaksa ona karar verdim" diye konuştu.

