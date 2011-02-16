T24 - Almanya’da yaşayan ünlü Kürt sanatçı Şivan Perver, son bir haftadır Fırat Haber Ajansı, Roj TV, Yeni Özgür Politika Gazetesi ve Dicle Haber Ajansı’nda aleyhinde çıkan haberlere sert tepki gösterdi.





Almanya’da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüşmesinden ve TRT Şeş’e, Türk Hükümeti’nin Kürt açılımını olumlu bulduğunu söylemesinden sonra ‘karalama ve linç kampanyası’ ile karşı karşıya kaldığını belirten Şivan Perver, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Dost da düşman da çok iyi biliyor ki, hayatım boyunca hiç bir baskıya boyun eğmedim. Dün ne idiysem bugün de oyum, yarın da öyle olacağım. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu karalama kampanyasında hakkımda söylenenler ve ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve iftiradır. Sanat yaşamımda tüm ilişki ve görüşmelerim her zaman açık olmuştur; kapalı kapılar ardında gizli saklı görüşmeler yürütenler, kirli pazarlıklar yapanlar benim açık, çıplak ve onurlu duruşumu anlayamazlar.”





İyi niyetimi suiistimal ettiler



İyi niyetinin ve sabrının bu çevrelerce suiistimal edildiğini savunan Şivan Perver, “Bu zihniyet sahipleri yıllarca yurtsever Kürt şahsiyetleri ve hareketlerine karşı sayısız suçlar işlemelerine karşın bir tek gün halkımızdan özür dilemediler. Bana dönük bu karalama kampanyası başlatan zihniyetin temsilcileri bu kirli siyaset anlayışından bir türlü vazgeçmediler. Bunların zihniyeti ve mentalitesi şudur: Baskı altında tut, ez, korkut ve yıldır, iftira at ve kirlet, irade ve ruhunu teslim al, köleleştir ve kullan” dedi.





