"İyi ki varsın" Eren Bülbül

Trabzon Maçka'da PKK mensuplarının saldırısı sonrası şehit olan Eren Bülbül'ün 2 ay önce Facebook'tan paylaştığı mesaj sosyal medyada gündem oldu. Bülbül'ün ölmeden önce yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı dün akşam Twitter'daen çok konuşulan konular arasına girdi.

Trabzon'nun Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında dün güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıktı.

Çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit oldu. 15 yaşındaki Eren Bülbül isimli gencin ise PKK'lı teröristleri girdikleri bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle giderken terörist kurşunlarına hedef oldu.

"Biri de çıkıp demiyor ki eren iyi ki varsın"

Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül yaşamını yitirdi. Eren'in şehadeti ailesini ve ülkeyi yasa boğdu. Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı dün akşam Twitter'da TT oldu.