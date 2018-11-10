Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, OHAL'nin kaldırılmasını güncel gelişmeler ışığında ti'ye aldı. Altıparmak, Twitter'dan "İyi ki OHAL bitti, bitmese Atilla Taş hapse girer, KHK'lı hekimlerin çalışmaları engellenirdi" diye yazdı.

Eylül ayında, "Ankara Üniversitesi emekli olmayı hayal ettiğim yerin çok gerisine düştü" diyerek görevinden istifa eden Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen ve 2 yıl sonra kaldırılan OHAL uygulaması için "İyi ki bitti" dedi. OHAL'in kaldırılmaması hâlinde "Atilla Taş'ın terkar hapse gireceğini, hekimlerin özel sağlık kurumlarında çalışmalarının engelleceğini" ve 4 askerin şehit olduğu açıklanan "Hakkari'deki patlamaya yayın yasağı" geleceğini ifaden eden ünlü hukukçu, OHAL uygulamalarının devam ettiğini ima etti.

Altıparmak, şu açıklamayı yaptı:

"İyi ki OHAL bitti. Bitmese Cenk Yiğiter gözaltına alınır, Atilla Taş saçma nedenlerle mahkûm olup tekrar hapse girer, hekimlerin özel sağlık kurumlarında çalışmaları engellenir, Cumartesi Anneleri dahil hiçbir toplantıya izin verilmez, Hakkari’deki patlamaya yayın yasağı gelirdi."