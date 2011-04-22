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Dünya

İyi ki doğdun Hubble!

Evrenden en güzel ve detaylı görüntüleri bizlere ileten Hubble uzay teleskobu 21 yaşında

22 Nisan 2011 03:00

T24 - 24 Nisan 1990 tarihinden beri uzayın ve evrenin en ücra noktalarından olağanüstü görüntüler kaydeden Hubble Uzay Teleskobu 21 yaşında.

Doğum günü şerefine gelen son görüntüde birbirine çarpan iki galaksi yer alıyor. UGC 1810 (üstte) ve UGC 1813 (altta) adlı iki galaksinin bir kaç milyon yıl önce birbirinin çok yakınından geçtiği varsayılıyor. Muhtemelen, galaksilerin çekim kuvvetleri birbirine etki ettikçe gaz bulutları birbirine çarpıyor. 

Galaksilerin merkezleri de oldukça sıra dışı: Küçük galaksinin merkezi kızıl ötesinde oldukça parlak görünürken büyük olandan bolca iyonize gaz yüzünden ışık saçılıyor. Bunun da çarpışmanın başka bir kanıtı olduğu belirtiliyor.

Çarpışmanın merkezlere doğru sıkıştırdığı gaz küçük galakside yıldız oluşumlarına yol açarken büyük galaksinin merkezindeki kara deliğin etrafında bir yandan ısınıyor diğer yandan da ışık saçıyor. Çarpışmanın sonunda iki galaksinin birleşerek daha büyük tek bir galaksi oluşturacağı tahmin ediliyor.

Bizden tam 300 milyon ışık yılı uzaktaki bu muhteşem görüntüleri bize ulaştırmayı başaran Hubble, bir yandan uzay biliminin gelişimine hizmet ederken diğer yandan da kozmosun büyülü güzelliğini tüm insanlığa ulaştırmayı başarıyor.


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