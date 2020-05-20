Araştırmacı ve siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, “Sosyal yardımlar ve oy ilişkisi’’ konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karar TV'de konuşan Uslu, “İyi çalışan sosyal yardım mekanizmaları varsa insanlar ekonomideki genel performansınıza bakmıyor” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 2019'da 16.8 milyon kişiye sosyal yardım verildiğini belirten Uslu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyeler hariç 16.8 milyon bu yardımlardan faydalanıyor. Bunlar bireysel yararlanıcılar. Aileleri ile birlikte kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Makarnacılar-kömürcüler tartışması döneminde bir araştırma yaptık. Hükûmete destek yüzde 43-47 aralığında iken bu grupta destek yüzde 70'lerdeydi.

"Korona sürecinde hükumete destek arttı. Hâlâ siyasal kimlik ön planda tercihlerde. Ekonomi ikinci planda. İyi çalışan sosyal yadım mekanizması kurtarıyor. İyi çalışan sosyal yardım mekanizmaları varsa, ekonomi kötü gidecek olsa bile temel ihtiyacı olan yardımları yapabiliyorsanız, seçmen o zaman verdiğiniz yardıma bakıyor. 16 milyondan fazla kişi yardım alıyor.

"Krona sürecinde Cumhurbaşkanlığı sistemi 'yeni normal' haline geldi. Seçmen belediyelere yapılanlara kızdı ama tercihlerini değiştirmedi. Küçük yardımların ne kadar önemli olduğunu gördük.

"Yeni beyaz sağ seçmen kitlesi bir sınıf bilinci ile hareket etmiyorlar. Refarandum ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidar için oy vermediler. Korana süreci en çok onları etkiyor. Yeni partiler de bunlara ulaşamayacak. DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de bu yeni seçmen profiline ulaşamayacak. Çünkü geçmişleri ile hesaplamadılar. Reddi miras yapmadılar."