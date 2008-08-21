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Ekonomi

İyi arı kötü arıyı kovar

Bal üretiminin yanı sıra bitkisel üretime yüzde 47 katkı sağlayan iyi arı neslinin azalma tehlikesine karşı, damızlık ana arı sayısı binden 4 bine çıkarılacak.

21 Ağustos 2008 03:00

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, iyi arı neslindeki azalmanın damızlık ana arı üretimiyle giderileceğini açıkladı. Damızlık ana arı sayısının 4 bine çıkarılması için çalışmalara başlandığı bildirildi. İyi cins damızlık arılar kovan başına 17 kilo olan
bal üretimini 35-40 kiloya çıkaracak

Birliği Başkanı Bahri Yılmaz, Türkiye genelinde 76 arı birliğinin bulunduğunu belirterek, birliklere kayıtlı arıcı sayısının ise 38 bin 330 olduğunu söyledi. Türkiye'nin, dünyada bal veren bitkilerin yüzde 70'inin anavatanı konumunda olduğunu ve yaklaşık 150 bin ailenin geçimini arıcılıktan sağladığını anlatan Yılmaz, bu ailelerin 4.6 milyon arılı kovan varlığı ile yılda ortalama 83 bin ton üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, Türkiye'nin dünyada arılı kovan sayısı itibariyle ikinci, bal üretimi itibariyle dördüncü sırada yer aldığını, dünya bal üretiminde iyi paya sahip olmalarına karşın, bal ve balmumu dışındaki, arı sütü, polen, propolis, arı zehiri gibi ilaç kozmetik sanayisinde kullanılan
ürünlerin üretiminde yeterli olunamadığını belirtti.

İyi ana arı üretimi artacak

Sektörde iyi arı sorunu yaşandığını ve bunun damızlıklarla giderileceğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Ana arı üretimimiz yeterli değil. Ülkemizde ana arı üretimi yapan sadece bir işletme bulunuyor. Bu işletmenin de yıllık üretimi bin civarında. Ülkemizde ihtiyaç duyulan ana arının ancak yüzde 30'u üretiliyor. Bal üretiminin yanı sıra bitkisel üretime yüzde 47 katkı
sağlayan iyi arı neslinin azalma tehlikesine karşı, bin olan damızlık ana arı sayısını 4 bine çıkaracağız. Bu çalışmalar sırasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birlikte hareket edeceğiz."

Yılmaz, Türkiye'nin dünyada bal veren bitkilerin anavatanı olmasına karşın ortalama üretimin ancak 17 kilo seviyelerinde olduğunu da ifade ederek, "İyi cins damızlık arılar kovan başına 17 kilo olan bal üretimini 35-40 kiloya çıkaracak" dedi.

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