İYAD: Batılı ülkelerde sosyal medyayı denetlemek isteyen hükümet yok

Gezi Parkı eylemlerinin örgütlenmesindeki aktif rolü sebebiyle gündemin merkezi maddelerinden biri haline gelen sosyal medyaya düzenlemeye ilişkin tartışmalara İnternet Yayıncıları Derneği de katıldı. Dernekten yapılan açıklamada, "5651 sayılı kanunun getirdiği düzenleme sonucu yasaklı site sayısı 30 bini bulmuş ve Türkiye’yi internet sitelerine erişim konusunda sabıkalı ülkeler arasına sokmuştur. Sosyal medyayı düzenleme adı altında ve benzer bir mantıkla yapılacak kanun çalışması bu baskıyı daha da arttıracaktır" denildi.

İnternet Yayıncıları Derneği'nin sitesinde yayımlanan bildiri şöyle:

Son günlerde basına da sıkça konu olan ve hükümetin sosyal medyayla ilgili düzenleme hazırlığı içinde olduğuna ilişkin haberleri endişeyle takip etmekteyiz.

Son olarak AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik’in “Kimse bizden sürpriz de, yasaklama da beklemesin. Medeni ülkelerde bu iş nasıl kayıt altındaysa öyle olacak” şeklindeki açıklamaları ve bu ifadelerin “Sosyal medyaya yasak değil düzenleme geliyor” şeklinde basında yer bulması endişemizi daha da çok arttırmıştır.

Öyle ki, hükümetin düzenlemeden anladığı, şu anda yürürlükte olan 5651 Sayılı “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun” ile aynı ise Türkiye’de sosyal medya erişimini ciddi sıkıntılar bekliyor demektir.

5651 sayılı kanunun getirdiği düzenleme sonucu yasaklı site sayısı 30 bini bulmuş ve Türkiye’yi internet sitelerine erişim konusunda sabıkalı ülkeler arasına sokmuştur. Sosyal medyayı düzenleme adı altında ve benzer bir mantıkla yapılacak kanun çalışması bu baskıyı daha da arttıracaktır.

“Avrupa Birliği standartlarına aykırı bir şey yapmayız” diyen ve sosyal medyanın batılı ülkelerdeki gibi bir denetime alınması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Çelik’e batılı ülkelerde sosyal medyayı denetim altına sokmak isteyen hükümetlerin olmadığını hatırlatmak isteriz.