T24 LogoT24 Logo
Spor

Iwanir: Çıkış yakalamak istiyoruz TEL AVİV (A.A)

30 Kasım 2011 23:25

-Iwanir: Çıkış yakalamak istiyoruz TEL AVİV (A.A) - 30.11.2011 - Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Motti Iwanir, Beşiktaş karşısında iyi bir sonuç alıp, artık bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Iwanir, Bloomfield Stadı'nda futbolcu Omer Vered ile düzenlediği basın toplantısında, yarın Beşiktaş'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili soruları yanıtladı. Son haftalardaki kötü gidişlerini durdurmak istediklerini belirten Iwanir, ''Lig maçlarıyla Avrupa maçları farklı. Biz aslında farklı yenildiğimiz ilk maçta da çok kötü oynamadık. Basit hatalar yapıp goller yedik. Yarın sahada çok daha iyi mücadele edip elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullandı. Bu arada, basın toplantısının ardından Maccabi Tel Aviv, Bloomfield Stadı'nda son çalışmasını yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24