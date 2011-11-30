-Iwanir: Çıkış yakalamak istiyoruz TEL AVİV (A.A) - 30.11.2011 - Maccabi Tel Aviv Teknik Direktörü Motti Iwanir, Beşiktaş karşısında iyi bir sonuç alıp, artık bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Iwanir, Bloomfield Stadı'nda futbolcu Omer Vered ile düzenlediği basın toplantısında, yarın Beşiktaş'la oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili soruları yanıtladı. Son haftalardaki kötü gidişlerini durdurmak istediklerini belirten Iwanir, ''Lig maçlarıyla Avrupa maçları farklı. Biz aslında farklı yenildiğimiz ilk maçta da çok kötü oynamadık. Basit hatalar yapıp goller yedik. Yarın sahada çok daha iyi mücadele edip elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullandı. Bu arada, basın toplantısının ardından Maccabi Tel Aviv, Bloomfield Stadı'nda son çalışmasını yaptı.