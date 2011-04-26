İverson'ın sözleşmesi feshedildi!

T24 - Beşiktaş'ın büyük gürültüler kopararak transefer ettiği Allen İverson ile sözleşmesini feshetti ortaya çıktı.



Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş kulübü yöneticileri, Iverson'ın 1 ay önce sözleşmesinin fesih edildiğini açıkladı ve Iverson'ın sakatlığının oynamasına engel olduğu için bu kararı aldıklarını belirttiler.



Dünyaca ünlü yıldız oyuncu Allen İverson, 10 Kasım 2010 tarihinde Beşiktaş kulübü ile resmi sözleşmeye imza atmıştı. Sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın gözlerini Beşiktaş'ın üzerine çevirmişti.



İşte yıldız oyuncunun Beşiktaş'taki Beko Basketbol Lig'i istatikleri;



Oynadığı maç : 7



Oynadığı süre : 3 saat 45 dakika



Attığı sayı : 100



Sayı ortalaması : 14,29



Asist : 33



Top çalma : 12



Top kaybı : 23



Blok : 0



Ribaund : 3 hücum, 16 savunma



Iverson'ın Avrupa Karnesi



16 Kasım tarihinde ilk resmi Avrupa maçı olan Homefarm Stada karşılaşmasında toplam 23 dakika 38 saniye oyunda kaldı ve 15 sayı kaydetti. NBA patentli yıldız 7 aralık'ta Beşiktaş'ın deplasmanda Asvel ile oynadığı maçı 4 sayı ile bitirirken, rövanş karşılaşmasında ise 9 sayı kaydetti.