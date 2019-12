-IVERSON, BEŞİKTAŞ COLA TURKA'DA NEW YORK (A.A) - 29.10.2010 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Beşiktaş Cola Turka, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) dünyaca ünlü yıldızı Allen Iverson ile New York'ta 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Basketbol Şube Sorumlusu Şeref Yalçın ve yeni transfer Iverson, Manhattan'daki St. Regis Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. İki yıl için 4 milyon dolar alacağı açıklanan Iverson, imza töreninde, yeni takımı Beşiktaş Cola Turka'nın formasını da giyerek Amerikan ve Türk medyasına poz verdi. ABD'den The New York Times, Washington Post, CNN, Reuters, ESPN gibi yazılı ve görsel medya kuruluşlarının da ilgi gösterdiği basın toplantısında, yıldız oyuncu, ''Türk basketbolseverlerin beni istemesinden dolayı çok mutluyum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum'' dedi. ABD medyasından gelen ''Okyanus ötesi bir ülkede oynamak konusunda tereddütleriniz yok mu?'' sorusuna Iverson, ''Türklerin bana gösterdiği ilgi hiçbir tereddüt bırakmadı. Çok iyi düşüncelerle Türkiye'ye gidiyorum'' diye cevap verdi. Beşiktaş'a basketbol kariyerine devam etme şansı verdiği için teşekkür eden Iverson, sözlerini şöyle sürdürdü: ''NBA'den herhangi bir teklif gelmedi. Basketbol oynamaya devam etmek istiyordum. Beşiktaş'tan gelen bu güzel teklifi de değerlendirmek istedim. Çok iyi olmadığımı biliyorum, özel hayatımda pek çok durumla uğraşmak durumunda olduğumu biliyorum. NBA benim tüm dünyada tanınmamı sağladı. Çok iyi paralar kazandım. NBA benim için mükemmeldi. Ama artık hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Türkiye ve Türk basketbolu hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum.'' Iverson ile görüşmelerinin bir süredir devam ettiğini, son pürüzleri gidermek ve anlaşmayı imzalamak için önceki gün New York'a geldiğini söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ise ''Iverson, Türkiye'ye gelen en büyük basketbol yıldızıdır. Futbola kazandırdığımız yıldızlardan sonra basketbol takımımıza da bir yıldız kazandırdık. Yönetim kurulu üyemiz Şeref Yalçın'a özellikle bu transferde emeği geçtiği için teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Iverson'ı önümüzdeki sezon da bırakmak istemediklerinin altını çizen Demirören, ünlü oyuncuyu ve ailesini İstanbul'da mutlu ettirmek için uğraşacaklarını kaydetti. -IVERSON NBA'DE ''EN DEĞERLİ OYUNCU'' ÖDÜLÜ ALMIŞTI- NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Iverson, ligde 17. yılını 2009-2010 sezonunda tamamlamıştı. Son olarak geçen yıl basketbola başladığı ve ilk 10 yılını geçirdiği Philadelphia 76'ers'a dönen Iverson, ailevi sebeplerden dolayı mart ayında takımdan ayrılmıştı. NBA'de bugüne kadar 24.368 sayı atan Allen Iverson, Philadelphia 76'ers, Denver Nuggets, Detroit Pistons ve Memphis Grizzles'ta forma giydi. 2001 yılında Philadelphia ekibini NBA finallerine taşıyan Iverson, o yıl NBA'de ''En Değerli Oyuncu'' ödülünü de almıştı. 35 yaşındaki ünlü basketbolcu, NBA'de formaları ve aksesuarları en çok satan oyuncuların başında geliyor.