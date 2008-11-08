Iverson yeterli olmadı

NBA'de Detroit Pistons, Allen Iverson'ın yeni takımında ilk kez forma giydiği maçta New Jersey Nets'e deplasmanda 103-96 yenilmekten kurtulamadı. Iverson, 24 sayı – 6 asist – 3 ribauntluk performansıyla takımının en skorer ismi oldu.



Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Allen Iverson'lı Detroit Pistons, New Jersey Nets'e konuk oldu.



Devin Harris'i durdurmayı başaramayan Pistons, sahadan 103-96'lık skorla mağlup ayrılarak sezonun ilk mağlubiyetini aldı.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Pistons, ilk çeyreği 27-14 önde kapattı. İkinci çeyrkete oyuna ağırlığını koyan ev sahibi takım, soyunma odasına gidilirken skoru 44-39'a getirerek farkı 5 sayıya indirdi.



İkinci yarıda Devin Harris'in etkili performansıyla skor üretmekte zorlanmayan Nets, son çeyreğe 72-70 önde başladı. Son çeyrekte de kolay sayılar bulmayı başaran ev sahibi takım maçı da 103-96'lık skorla kazandı.



Nets'te Devin Harris 38 sayı – 5 ribaunt – 2 asist – 1 top çalmayla sahanın en skorer ismi olurken, Vince Carter 18 sayı – 7 asist – 6 ribauntla, Josh Boone 18 sayı – 14 ribauntla oynadı.



Pistons'ta ise Allen Iverson 24 sayı – 6 asist – 3 ribauntla, Richard Hamilton 22 sayı – 4 ribaunt – 2 asistle, Tayshaun Prince 19 sayı – 11 ribaunt – 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.



BILLUPS GALİBİYETLE DÖNDÜ: 108-105



Allen Iverson karşılığında Denver Nuggets'a gönderilen Chauncey Billups, eski takımına Dallas Mavericks galibiyetiyle döndü.



Chauncey Billups'ın bu sezon ilk kez Nuggets formasını giydiği maçta Dallas Mevircks'i ağırlayan Denver Nuggets, sahadan 108-105'lik skorla galip ayrılmayı bildi.



İlk çeyreği 26-25 önde kapatan ev sahibi takım, soyunma odasına 1 sayı geride gitmekten kurtulamadı. İkinci yarıya hızlı başlayarak kontrolü ele alan Nuggets, son çeyreğe 79-72 üstün başladı.



Son çeyrekte de skor üstünlüğünü korumayı başaran Nuggets, sahadan 108-95'lik skorla galip ayrıldı.



Ev sahibi ekipte Carmelo Anthony 28 sayı – 8 ribaunt – 6 asistle maçı noktalarken, Nene 19 sayı – 7 ribaunt – 2 top çalma – 2 blokla, Chauncey Billups 15 sayı – 4 ribaunt – 3 asist – 3 top çalmayla ön plana çıktı.



Mavericks'te Dirk Nowitzki'nin 23 sayı – 10 ribaunt – 3 asist – 2 blok, Jason Kidd'in 22 sayı – 10 ribaunt – 9 asist – 2 blok ve jason Terry'nin 20 sayı – 7 asist – 2 ribaunt – 2 top çalması galibiyet için yeterli olmadı.



