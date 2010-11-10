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Spor

IVERSON TWİTTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ İSTANBUL (A.A)

10 Kasım 2010 18:41

-IVERSON TWİTTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Beşiktaş'ın yeni transferi dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Allen Iverson, Twitter'daki sayfasında dün akşam kendisini çok sıcak bir şekilde karşılayan siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti. BJK Cola Turka Arena'da dün düzenlenen şölende taraftarlarla buluşan Allen Iverson, şölenle ilgili düşüncelerini Twitter'daki sayfası aracılığıyla paylaştı. Kendisini çok sıcak bir şekilde karşıladıkları için taraftarlara teşekkür eden Iverson, ayrıca resmi internet sitesinde şölenle ilgili fotoğraflara yer verdi.

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