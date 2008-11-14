Iverson sahne aldı



NBA'de Perşembe gecesinin en heyecanlı maçı Oakland'da oynandı. Detroit Pistons'ı konuk eden Golden State Warriors maçtan 107-102 mağlup ayrıldı.



Michigan ekibi, üçüncü çeyrekteki 34-20'lik üstünlüğü sayesinde diğer üç çeyrekteki performansını telafi etti. Pistons'ta Pip Hamilton 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Allen Iverson 23 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Rasheed Wallace 19 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 3 blok, Tayshaun Prince 10 sayı, 16 ribaunt ile yıldızlaşan isimler oldular.



Bir, iki ve dördüncü çeyrekte skorda rakibini geçen ancak üçüncü çeyrekte çok kötü bir performans ortaya koyan Warriors'ta ise Andris Biedrins 17 sayı, 19 ribaunt, C.J. Watson 17 sayı, 6 ribaunt, Stephen Jackson 15 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, Kelenna Azubuike 15 sayı, 5 ribaunt, Corey Maggette 13 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile maçı tamamladı.



Warriors'ın, maç boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden 1/9 ile % 11.1'lik isabet tutturması da galip tarafı tayin eden faktörler arasında yer aldı.



