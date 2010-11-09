-IVERSON İLK ANTRENMANINA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Beşiktaş'ın bu sezon bünyesine kattığı flaş isimler arasında yer alan NBA yıldızı Allen Iverson, Beşiktaş Cola Turka takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Siyah-beyazlı basketbol takımının BJK Cola Turka Arena'da gerçekleştirdiği çalışmada takımla birlikte ilk kez yer alan Iverson'la ilgili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Yeni transferimiz Allen Iverson, bugün takımımız ile birlikte ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Allen Iverson, imza töreni öncesinde BJK Cola Turka Arena'da yapılan antrenmana katıldı. İlk kez takımımız ile birlikte antrenman yapan Iverson'un istekli olduğu gözlendi'' denildi.