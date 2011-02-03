-IVERSON EN KARİZMATİK 25 SPORCU ARASINDA NEW YORK (A.A) - 03.02.2011 - Amerikan GQ Dergisi'nce belirlenen gelmiş geçmiş en karizmatik 25 sporcu arasında Beşiktaş Cola Turka forması giyen ABD'li ünlü basketbolcu Allen Iverson da yer aldı. Okurların oyları ve jüri kararıyla belirlenen en karizmatik 25 sporcu arasında yer alan Iverson için, ''İnsanlar ya O'nu çok sevdiler, ya da nefret ettiler. Iverson, basketbol sahasını değiştiren görülmemiş bir yetenek'' ifadeleri kullanıldı. Derginin belirlediği 25 karizmatik isim arasında Pele, Muhammed Ali, Kelly Slater gibi isimler de yer alırken, Iverson'ın dışında basketbolcu olarak Michael Jordan, Julius Erving, Pete Maravich, Walt Fraizer da yer aldı. Beşiktaş Cola Turka takımına bu sezon başında transfer olan Iverson, uzun yıllar Philadelphia 76'ers takımının formasını giymiş, Philadelphia ekibi dışında Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde Denver Nuggets, Detroit Pistons, Memphis Grizzlies formalarıyla da sahaya çıkmıştı. 2009-2010 sezonu başında eski ekibi Philadelphia'ya geri dönen Iverson, takımı ile yarım sezon sahaya çıkmış, ancak daha sonra ailevi problemler ve sakatlıklar yüzünden takımından ayrılmıştı. Ligde oynadığı basketbol kadar yaşadığı skandallarla da adından söz ettiren Allen Iverson, sezon başında transfer olduğu Beşiktaş Cola Turka'da da sakatlık sorunları yaşıyor.