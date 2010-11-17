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Spor

Iverson da Beşiktaş'ı kurtaramadı

Beşiktaş'ta, Iverson ilk kez forma giydiği maçta Sırbistan'ın Hemofarm takımına karşı 15 sayı üretirken, 3 ribaunt alıp, 2 de asist yaptı.

17 Kasım 2010 02:00

T24 - Beşiktaş Cola Turka'nın, NBA patentli yıldızı Allen Iverson ilk kez forma giydiği maçta Sırbistan'ın Hemofarm takımına karşı 15 sayı üretirken, 3 ribaunt alıp, 2 de asist yaptı.

Fiziksel açıdan henüz hazır olmayan yıldız oyuncu, 6 ikilik atıştan birini sayıya çevirip yüzde 17 gibi düşük bir ortalama tuttururken, 4 üçlükten 3'ünü sayı yapıp bu konuda yüzde 75'lik bir oran yakaladı.

6 serbest atış kullanan siyah-beyazlı oyuncu, 4 atışı sayıya çevirdi. Fizik olarak henüz hazır olmayan, ancak ilk maçında iyi bir istatistik tutturan Iverson, buna rağmen kritik anlarda önemli hatalar yaptı. 2 top kaybı yapan ABD'li oyuncu, son dakika içinde de kullandığı üçlüğü değerlendiremedi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç boyunca Iverson'a destek verdi.

Beşiktaş Cola Turka'nın Hemofarm Stada takımıyla yaptığı karşılaşmayı TRT 3'ün yanı sıra Eurosports da naklen yayınladı.

Iverson ile ilgili belgesel hazırlayan ABD'li bir prodüksiyon şirketinin çalışanları da maç boyunca görüntü aldılar.

Karşılaşmayı ayrıca Philadelphia Magazine muhabiri de takip etti.

Bu arada Hemofarm Stada oyuncusu Mustafa Abdul-Hamid, maç sonrası yaptığı açıklamada Iverson'a karşı oynamanın onur verici olduğunu söyledi.

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