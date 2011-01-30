Iverson Beşiktaş'tan ayrıldı

T24 - Beko Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Cola Turka, büyük umutlarla transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Allen Iverson'dan gelen haberle sarsıldı.

İsmail Burak Topal'la görüşen Beşiktaş'ın dünyaca yıldızı Allen Iverson, siyah-Beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği ilgiden dolayı minnettar olduğunu belirten Iverson, "Gerekli açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım. Bu bir zorunlu ayrılık. Detayları önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Kalbim her zaman Beşiktaş'ın başarısı için atacak. Beşiktaş taraftarını çok özleyeceğim" dedi.