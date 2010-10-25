-IVERSON BEŞİKTAŞ'A GELİYOR ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldız oyuncularından Allen Iverson'ın, Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi. Uluslararası basında yer alan haberlerde, basketbolcunun, Beşiktaş'ın 4 milyon dolar karşılığında yaptığı 2 yıllık teklifi prensipte kabul ettiği ve spor hayatını bundan böyle Türkiye'de sürdüreceği belirtildi. Kimliği açıklanmayan kaynaklardan alınan bilgiye dayandırılan haberlerde, Iverson'ın kendisini Beşiktaşlı yapacak kontrata gelecek hafta imza atacağı, sözleşmede, basketbolcunun bir yılın sona ermesinin ardından ayrılmasına olanak sağlayacak bir madde bulunacağı, ancak buna bağlı olarak ilk sezonunu tamamlamasının zorunlu kılınacağı kaydedildi. Iverson, Beşiktaş'ın 4. haftada Bornova Belediyesi ile yapacağı maçta forma giyebilecek.