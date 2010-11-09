-IVERSON BEŞİKTAŞ TARAFTARLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Beşiktaş'ın yeni transferi dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Allen Iverson, siyah-beyazlı taraftarlarla buluştu. Iverson için, BJK Cola Turka Arena'da tören düzenlendi. Salona ışık ve lazer gösterileri eşliğinde çıkan Iverson, sahada kendisini tezahüratlarla karşılayan siyah-beyazlı taraftarları selamladıktan sonra tören için hazırlanan platforma geçti. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Erdoğan Toprak ve yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın'ın da hazır bulunduğu törende bir konuşma yapan Iverson, ''Bana bu fırsatı tanıdığı için Beşiktaş'a, beni bu kadar içtenlikle karşıladığı için de Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum'' dedi. Taraftarlara, ''Sizi görmek beni heyecanlandırıyor'' diyen Iverson, bugün takımla ilk antrenmanını yaptığını ifade ederek, ''Çok heyecanlandım. Her maçı kazanacağımıza söz veremiyorum ama bütün maçlarda elimizden geleni yapacağımıza ve takım ruhu içinde oynayacağımıza söz verebilirim. Sizin desteğinize sonuna kadar güveniyoruz'' ifadelerini kullandı. -TOPRAK:''MUTLUYUZ''- Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Erdoğan Toprak ise törende yaptığı konuşmada dünya basketbolunun en büyük yıldızını Beşiktaş camiasına kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, ''Bu transferde emeği geçen başkanımız Yıldırım Demirören ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Bu tür oyuncuların camiamıza kazandırılmış olması, hem Beşiktaş hem de Türk basketboluna büyük katkıda bulunacaktır. Yeni yetişen gençlerimizin bu tip yıldızlardan öğreneceği çok şey var. Bu tip yıldızlar kolay yetişmiyor'' şeklinde konuştu. Bu tip basketbolcuların transferinin sadece Beşiktaş'a değil, Türkiye'nin tanıtımına da katkıda bulunduğunu belirten Toprak, ''Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu hep beraber gördük. Iverson'a (Hoşgeldin) diyor ve başarılarının devamını diliyorum'' dedi. Şeref Yalçın ise ''Iverson bir dünya yıldızıdır. 3 kez NBA'de sayı kralı oldu, bir kez de en iyi oyuncu seçildi. Beşiktaş ve Türk basketboluna hayırlı olsun'' diye konuştu. Konuşmaların ardından Erdoğan Toprak ve Şeref Yalçın, Iverson'ın elini tutarak havaya kaldırdı ve birlikte taraftarları selamladı. -''ÜÇLÜ'' ÇEKTİRDİ- Törenin ardından sahaya inerek altyapıdan 3 oyuncuyla basketbol oynayan Iverson, daha sonra taraftarların isteğiyle ''Üçlü'' çektirdi. Tribünün önüne giden Iverson, bir amigo gibi taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı. ABD'li oyuncu, bir taraftara da top hediye etti. Bu arada, tören öncesinde salonda Iverson'ın NBA'deki performansıyla ilgili klipler gösterilirken, dans gösterileri de yapıldı. -TRİBÜNLER DOLMADI- Siyah-beyazlı taraftarlar, Allen Iverson'ın imza törenine beklenen ilgiyi göstermedi. BJK Cola Turka Arena tribünlerinde büyük boşluklar gözlenirken, töreni yaklaşık 500 kişi izledi. Tribünlerin dolacağı ve dışarıda taraftar kalacağı beklentisiyle salonun dışına töreni canlı veren dev ekran yerleştirilirken, taraftarlar imza töreninde tribünleri dolduramadı. İlgi azlığı nedeniyle pota arkası tribün boş bırakılırken sadece protokol tribününün karşısındaki bölüme taraftarlar alındı. Bu arada, siyah-beyazlıların erkek ve bayan voleybol takımı oyuncuları ile basketbol altyapı oyuncuları da imza törenini tribünlerden izledi. -MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜKTÜ- Iverson için düzenlenen imza törenine medya mensupları büyük ilgi gösterdi. Töreni, akredite olan 100'e yakın basın mensubu izlerken, yabancı basın kuruluşlarının muhabirleri de Iverson için BJK Akatlar Spor Kompleksi'ne geldi. Aralarında CNN International, BBC ve NBA TV'nin muhabirlerinin de bulunduğu 20 kadar yabancı medya mensubu, Iverson'ın imza töreninde görev yaptı.