T24 LogoT24 Logo
Spor

IVERSON: BASKETBOL OYNAMAYA GELDİM İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2010 17:24

-IVERSON: BASKETBOL OYNAMAYA GELDİM İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Beşiktaş Cola Turka'nın yeni transferi NBA yıldızı Allen Iverson, Türkiye'ye en iyi yaptığı iş olan basketbol oynamaya geldiğini söyledi.  Iverson, kaldığı otelin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'a geldiğinde gördüklerinin kendisini çok etkilediğini dile getirerek, ''Gelir gelmez hemen kabul edilmek, iyi ve büyük bir his yarattı. Geldiğim için çok seviniyorum. Buraya en iyi yaptığım işi yapmaya, basketbol oynamaya geldim'' diye konuştu.   Taraftarların mutlaka kendisini daha önce televizyondan izlemiş olduğunu düşündüğünü aktaran Allen Iverson, ''En çok yapmak istediğim şey; beni canlı olarak görmeleri, izlemeleri. Taraftarlar, canlı olarak çok daha iyi halimi seyredecekler'' ifadesini kullandı.  Iverson, taraftar desteğiyle oynamanın önemine değinerek, ''Onların bütün hislerini biz de paylaşacağız. En büyük itici güç taraftarlarımız olacaktır'' dedi.  Şu ana kadar Türkçe bir kelime öğrenmediğini belirten ünlü basketbolcu, ancak buradan ayrılırken Türkçe konuşacağını sözlerine ekledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24