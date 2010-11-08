-IVERSON: BASKETBOL OYNAMAYA GELDİM İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Beşiktaş Cola Turka'nın yeni transferi NBA yıldızı Allen Iverson, Türkiye'ye en iyi yaptığı iş olan basketbol oynamaya geldiğini söyledi. Iverson, kaldığı otelin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'a geldiğinde gördüklerinin kendisini çok etkilediğini dile getirerek, ''Gelir gelmez hemen kabul edilmek, iyi ve büyük bir his yarattı. Geldiğim için çok seviniyorum. Buraya en iyi yaptığım işi yapmaya, basketbol oynamaya geldim'' diye konuştu. Taraftarların mutlaka kendisini daha önce televizyondan izlemiş olduğunu düşündüğünü aktaran Allen Iverson, ''En çok yapmak istediğim şey; beni canlı olarak görmeleri, izlemeleri. Taraftarlar, canlı olarak çok daha iyi halimi seyredecekler'' ifadesini kullandı. Iverson, taraftar desteğiyle oynamanın önemine değinerek, ''Onların bütün hislerini biz de paylaşacağız. En büyük itici güç taraftarlarımız olacaktır'' dedi. Şu ana kadar Türkçe bir kelime öğrenmediğini belirten ünlü basketbolcu, ancak buradan ayrılırken Türkçe konuşacağını sözlerine ekledi.