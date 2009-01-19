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Spor

Ivanovic yendi ama...

Sırp Ana Ivanovic, Alman tenisçi Julia Goerges'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, ikinci tura çıktı.

19 Ocak 2009 02:00


Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık tek bayanlar 1. tur mücadelesinde, turnuvanın 5 numaralı seribaşı raketi Sırp Ana Ivanovic, Alman tenisçi Julia Goerges'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, ikinci tura çıktı.

Maç içinde 6 çift hata ve 30 basit hata ile oynayan Ivanovic, ileriki turlar için pek de iyi sinyaller vermeden, ilk turu geçmeyi bildi. Ivanovic 3 ace ile oynarken, maçı da 17 winner ile tamamladı.

Ivanovic 2. turda İtalyan raket Alberta Brianti ile karşılaşacak.

Avustralya Açık tek bayanlar 1. turda tamamlanan maçlar:

Ana Ivanovic SIR(5) - Julia Goerges ALM 7-5, 6-3
Jelena Jankovic SIR(1) - Yvonne Meusburger AVS 6-1, 6-3
Jelena Dokic AVSL - Tamira Paszek AVS 6-2, 3-6, 6-4
Vera Zvonareva RUS (7) - Magdalena Rybarikova SVK 7-6, 6-0
Caroline Wozniacki DAN (11) - Shahar Peer İSR 6-3, 6-2
Alize Cornet FRA (15) - Mariya Koryttseva UKR 6-3, 6-4
Marion Bartoli FRA (16) - Melanie South İNG 6-2, 6-4
Andrea Petkovic ALM - Kathrin Woerle ALM 5-7, 7-6, 4-0 Woerle çekildi
Virginia Ruano Pascual İSP - Mariana Duque Marino KOL 6-3, 6-2
Karin Knapp İTA - Monika Wejnert AVSL 7-6, 6-4
Kaia Kanepi EST (25) - Kimiko Date Krumm JAP 6-4, 4-6, 8-6
Tsvetana Pironkova BUL - Karolina Sprem HIR 6-0, 6-4
Ai Sugiyama JAP (26) - Stephanie Dubois KAN 6-0, 7-6
Sania Mirza HİN - Marta Domachowska POL 6-1, 6-4
Monica Niculescu ROM - Katie O'brien İNG 6-4, 6-4
Edina Gallovits ROM - Maria Elena Camerin İTA 6-3, 2-6, 6-3
Galina Voskoboeva KAZ - Agnes Szavay MAC (23) 6-3, 3-6, 6-4
Sara Errani İTA - Maria Kirilenko RUS (27) 6-0, 6-4
Nathalie Dechy FRA - Viktoriya Kutuzova UKR 6-3, 6-0
Stephanie Cohen-Aloro FRA - Barbora Zahlavova Strycova ÇEK 6-3, 6-4
Alberta Brianti İTA - Yanina Wickmayer BEL 6-4, 6-2
Patricia Mayr AVS - Julia Schruff ALM 6-4, 6-1
Kirsten Flipkens BEL - Rossana De Los Rios PAR 6-3, 6-2


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