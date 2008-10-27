Ivanovic şampiyon!..



Avusturya'nın Linz kentinde sona eren Generali Ladies Linz Tenis Turnuvası final mücadelesinde, turnuvanın 1 numaralı raketi Sırp Ana Ivanovic, Rus tenisçi Vera Zvonareva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle yenerek, şampiyon oldu.



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta şampiyon olduktan sonra bir türlü istediği istikrarı koruyamayan Sırp raket, bu şampiyonlukla bir nebze olsun kendine geldi.



Fortis Lüksemburg Şampiyonası final mücadelesinde ise turnuvanın 1 numaralı raketi Rus Elena Dementieva, Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki'yi 2-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.









