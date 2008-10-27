T24 LogoT24 Logo
Spor

Ivanovic şampiyon!..

Avusturya'nın Linz kentinde sona eren Generali Ladies Linz Tenis Turnuvası final mücadelesini, Sırp Ana Ivanovic kazandı

27 Ekim 2008 02:00


Avusturya'nın Linz kentinde sona eren Generali Ladies Linz Tenis Turnuvası final mücadelesinde, turnuvanın 1 numaralı raketi Sırp Ana Ivanovic, Rus tenisçi Vera Zvonareva'yı 6-2 ve 6-1'lik setlerle yenerek, şampiyon oldu.

Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta şampiyon olduktan sonra bir türlü istediği istikrarı koruyamayan Sırp raket, bu şampiyonlukla bir nebze olsun kendine geldi.

Fortis Lüksemburg Şampiyonası final mücadelesinde ise turnuvanın 1 numaralı raketi Rus Elena Dementieva, Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki'yi 2-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24