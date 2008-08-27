Ivanovic ikinci turda

ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ana Ivanovic korta çıktı.



New York'ta düzenlenen ve toplam 20 milyon dolar para ödüllü turnuvanın ikinci gününde tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ana Ivanovic, oldukça zorlanmasına rağmen rakibini 2-1 yenerek ikinci tur vizesi almayı bildi.



Tek kadınlarda turnuvanın 6 numaralı seri başı Darina Safina, ilk turda Birleşik Amerikalı Ahn Kristie ile karşılaştı. Pekin Olimpiyatları'nda final oynama başarısı gösteren Safina, 33 dakika süren ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette daha çok zorlanan Rus raket, 51 dakika sonunda rakibine 6-4 üstünlük kurdu ve maçı da 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.



Tek erkeklerde turnuvanın 14 numaralı seribaşı ismi Ivo Karlovic, Çek rakibi Jan Minar'ı 7-5, 6-1 ve 6-4'lük setlerle geçerek ikinci tur vizesi aldı.



