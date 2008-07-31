T24 LogoT24 Logo
Spor

Ivanovic fırtınası

Kanada Montreal'de düzenlenen Rogers Cup 2. tur mücadelesinde Ana Ivanovic, Petra Kvitova'yı yenerek 3. tura yükseldi...

31 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -

Kanada Montreal'de düzenlenen Rogers Cup 2. tur mücadelesinde dünyanın bir numaralı raketi Sırp Ana Ivanovic, Çek tenisçi Petra Kvitova'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, 3. tura yükseldi.

İlk sette iyi bir oyun ortaya koyan Ivanovic, bu seti 6-3 kazandı. İkinci sette oyun ritmi bozulan Ivanovic, bu seti 6-4 kaybetti. Final setinde tekrar toparlanan güzel yıldız üstün performansıyla bu seti de 6-3 alarak, bir üst tura adını yazdırdı.

Rogers Cup 2. tur sonuçları:

Ana Ivanovic (1) - Petra Kvitova, 6-3, 4-6, 6-3
Jelena Jankovic (2) - Aleksandra Wozniak, 6-0, 6-4
Maria Sharapova (3) - Marta Domachowska, 7-5, 5-7, 6-2
Anna Chakvetadze (6) - Jill Craybas, 6-2, 7-5
Dinara Safina (7) - Anastasia Rodionova, 6-2, 6-4
Patty Schnyder (9) - Monica Niculescu, 6-1, 7-5
Victoria Azarenka (11) - Sybille Bammer, 6-2, 6-2
Nadia Petrova (12) - Tamarine Tanasugarn, 6-3, 6-2
Stephanie Dubois - Maria Kirilenko (13), 6-2, 2-6, 7-6 (7-4)
Michelle Larcher De Brito - Flavia Pennetta (15), 6-3, 0-6, 6-3
Ai Sugiyama - Shahar Peer, 6-2, 6-2
Tamira Paszek - Melinda Czink, 6-4, 7-5

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24