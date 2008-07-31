Ivanovic fırtınası

Tempo24 -
Kanada Montreal'de düzenlenen Rogers Cup 2. tur mücadelesinde dünyanın bir numaralı raketi Sırp Ana Ivanovic, Çek tenisçi Petra Kvitova'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, 3. tura yükseldi.
İlk sette iyi bir oyun ortaya koyan Ivanovic, bu seti 6-3 kazandı. İkinci sette oyun ritmi bozulan Ivanovic, bu seti 6-4 kaybetti. Final setinde tekrar toparlanan güzel yıldız üstün performansıyla bu seti de 6-3 alarak, bir üst tura adını yazdırdı.
Rogers Cup 2. tur sonuçları:
Ana Ivanovic (1) - Petra Kvitova, 6-3, 4-6, 6-3
Jelena Jankovic (2) - Aleksandra Wozniak, 6-0, 6-4
Maria Sharapova (3) - Marta Domachowska, 7-5, 5-7, 6-2
Anna Chakvetadze (6) - Jill Craybas, 6-2, 7-5
Dinara Safina (7) - Anastasia Rodionova, 6-2, 6-4
Patty Schnyder (9) - Monica Niculescu, 6-1, 7-5
Victoria Azarenka (11) - Sybille Bammer, 6-2, 6-2
Nadia Petrova (12) - Tamarine Tanasugarn, 6-3, 6-2
Stephanie Dubois - Maria Kirilenko (13), 6-2, 2-6, 7-6 (7-4)
Michelle Larcher De Brito - Flavia Pennetta (15), 6-3, 0-6, 6-3
Ai Sugiyama - Shahar Peer, 6-2, 6-2
Tamira Paszek - Melinda Czink, 6-4, 7-5