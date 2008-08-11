Ivanoviç çekildi

Tempo24-



Teniste bayanlar dünya klasmanında ilk sırada bulunan Sırp tenisçi Ana Ivanoviç, elindeki sakatlık nedeniyle 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan çekildiğini açıkladı.



Ana Ivanovic, oyunların tenis müsabakalarının yapıldığı Olimpik Tenis Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen ay sağ elinde ortaya çıkan sakatlığın nüksetmesi nedeniyle olimpiyatlardan çekildiğini bildirdi.



Kariyerinin en kötü anlarından birini yaşadığını ve oldukça üzgün olduğunu belirten Ivanoviç, ilk tur maçını oynamayı düşünse de doktorunun tersini tavsiye ettiğini söyledi.





İLK TUR MAÇLARI BAŞLADI

Öte yandan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkekler ve tek bayanların ilk tur müsabakaları başladı.



Pekin Olimpiyat Tenis Merkezi'nde düzenlenen, ancak yağmur nedeniyle bir bölümü tamamlanamayan müsabakalarda, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Rus tenisçi Nikolay Davidenko, Letonyalı rakibi Ernests Gulbis'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura yükseldi.



8 numaralı seribaşı ABD'li James Blake de Avustralyalı tenisçi Chris Guccione'yi 6-3 ve 7-6 (3)'lık setlerle yenerek tur atladı.



12 numaralı seribaşı Şilili Fernando Gonzalez, Çinli raket Sun Peng'i 6-4'lük iki setle 2-0 yenmeyi bildi.



17 numaralı seribaşı Çek tenisçi Tomas Berdych de Çinli rakibi Yu Xinyuan'a 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 üstünlük sağlayarak, bir üst tura çıktı.



BAYANLAR



Tek bayanlarda ise Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki, Tunuslu rakibi Selima Sfar'ı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek 2. tura yükseldi.



Bulgar Tsvetana Pironkova, Polonyalı rakibi Marta Domachowska'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek tur atladı.



İtalya'dan Francesca Schiavone, Özbek Akgül Amanmuradova'ya 6-4 ve 6-2'lik setlerle, Avustralyalı Samantha Stosur ise İtalyan tenisçi Sara Errani'ye 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip gelerek tur atlamayı başardı.

