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Spor

Ivankov golü attı kalesini kapattı

28 Nisan 2009 15:09


Bursaspor'un Bulgar file bekçisi Ivankov 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçında 93. dakikada attığı penaltı golünün ardından kalesini rakip forvetlere kapattı. Fenerbahçe maçında kullandığı penaltıyla kariyerindeki gol sayısını 38'e yükselten Ivankov, ligde 446 dakikadır gol yemiyor.


Bursaspor'un sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Dimitar Ivanov Ivankov, 25. haftada oynanan Fenerbahçe maçında attığı penaltı golünün ardından kalesini adeta kapattı.

''Dünyanın en fazla gol atan kalecileri'' sıralamasında 38 golle 5. sırada yer alan Ivankov, 2009 yılında Bursaspor'un en fazla konuşulan futbolcuları arasında ilk sıralarda yer almaya başladı.

Yeşil-beyazlı takımın, 2009 yılında topladığı 26 puanda, yaptığı kurtarışlarla önemli pay sahibi olan Bulgar file bekçisi, bu bölümde oynanan 13 lig maçının 7'sinde rakip forvetlere gol şansı tanımadı.

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