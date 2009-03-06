Ivankov en golcü 6. kaleci



83 kez rakip fileleri havalandırarak, tüm zamanların en golcü kalecisi unvanının sahibi olurken, Bursaspor’un Bulgar kalecisi Ivankov ise kendisine 6. sırada yer buldu.





Futbol branşında dünyada tüm zamanların en çok gol atan kalecisi Brezilyalı Rogerio Ceni.



Kalecilerin oynadıkları uluslararası kupa ve ulusal lig maçlarının göz önüne alındığı araştırmada, halen Sao Paulo takımının kalesini koruyan Ceni, kariyeri boyunca 36'sı penaltıdan, 47'si de serbest vuruştan olmak üzere toplam 83 kez rakip fileleri havalandırarak, bu alanda ilk sırada bulunuyor.



Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde ikinci sırada ise, daha önce bu unvanın sahibi olan, 62 golle, Paraguaylı Jose Luis Felix Chilavert yer alıyor. Listenin üçüncü sırasında da 41 golle Kolombiyalı file bekçisi Rene Higuita var.



Bu arada, Bursaspor'un Bulgar kalecisi Dimitar Ivankov da penaltılardan attığı 33 golle listede 6. sırada kendisine yer buldu.



Listede yer alan kalecilerden Ceni, Ivankov, Vegas, Alfaro ve Butt, halen aktif sporculuk hayatlarını sürdürüyorlar.