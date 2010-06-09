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Spor

Ivankov Bursa'da kalmaya yakın

Bursaspor ile sözleşmesi biten tecrübeli kalecisi Dimitar Ivankov arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - Bursaspor ile sözleşmesi biten tecrübeli kalecisi Dimitar Ivankov arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.


Ivankov'un menajeri Mümin Kaşmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgar file bekçisinin gönlünün Bursaspor'da kalmaktan yana olduğunu, görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığını söyledi.


Ivankov'un bir-iki gün içinde Bursaspor ile sözleşme yenileyebileceğini belirten Kaşmer, ''Görüşmeler sorunsuz bir şekilde sürüyor. 'Ivankov Bursaspor'da kalmaya yakın' diyebiliriz. Ufak tefek pürüzleri giderdikten sonra sözleşme imzalama aşamasına gelebileceğimizi düşünüyoruz'' dedi.


Kaşmer, Ivankov'un Bursaspor'da oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

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