Ivanka Trump'tan satılık 5.5 milyon dolarlık daireler

Avrupa’daki ilk Trump markalı proje olan Trump Towers İstanbul’daki dairelerin yüzde 45’i, ön satışlarda sahibini buldu.



Trump’ın Başkan Yardımcısı Ivanka Trump, “Yer döşemesinden dış dizaynına kadar her santimetre karesinde emeğim var. Ön satışlarda dairelerin yüzde 45’ine talep gelmesi olağanüstü bir başarı” dediği Trump Towers İstanbul’un 26’ncı katını kendine ayırttı. Trump, “İstanbul’da otel yapmak için yer arıyoruz, yılın bir bölümünü burada geçirebilirim” dedi.



Avrupa’daki ilk Trump markalı proje olan Trump Towers İstanbul’daki dairelerin yüzde 45’i, ön satışlarda sahibini buldu. Projeyle ilk gününden beri ilgilendiğini, her detayında emeği olduğunu söyleyen Ivanka Trump bu bilgiyi verirken yaşadığı gururu saklayamıyor. Trump imparatorluğunun varisi Ivanka Trump, projenin tanıtım toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İstanbul’da şimdi de Avrupa’nın ilk Trump International oteli için yer aradıklarını söyledi. Vatan gazetesinde yer alan röportajda dünya jet setinin önde gelen isimlerinden biri olan Ivanka Trump, bu süreçte İstanbul’da yaşamak için Trump Towers İstanbul’un 26’ncı katını satın aldığını açıkladı. “Bu projenin her santimetre karesinde emeğim var, ön satışlarda dairelerinin yüzde 45’inin sahibini bulması olağanüstü bir başarı” diyen Ivanka Trump sorularımızı yanıtladı:



Türkiye pazarında yatırım kararına bugün dönüp baktığınızda ne düşünüyorsunuz?



Türkiye bizim için büyüme yolunda büyük bir fırsat. Birkaç yıl öncesinde Türkiye bizim için zor bir pazardı. Ancak ortağımız Doğan bize burada yatırım için büyük cesaret verdi. Şimdi Türkiye büyük fırsatlar vaadediyor. Projemiz tam da krizin aşıldığı dönemde tamamlandı. Bu anlamda bu yatırım kararını almış olmaktan çok memnunuz.



İstanbul’un sizin için anlamı ne?



İstanbul çok sıcak bir şehir, insanları sevgi dolu ve en önemlisi bu kentte yaşayan insanlar kalite ve lüksten anlıyor, ona gereken değeri veriyor.



Resmi satışlara başladınız. Ön satışlar beklentiniz paralelinde mi gitti?



Ön satışlarla dairelerimizin yüzde 45’i satıldı. Bu, diğer projelerimizin çok ötesine geçen, olağanüstü bir başarı. Son olarak bir uluslararası müşterimiz, 5.5 milyon dolara bir penthouse’u satın aldı. Beklentilerimizin ötesinde bir ilgi var. Bu benim için büyük bir gurur kaynağı, her aşamasına dahil olduğum bu projenin çok sıradışı bir şekilde böyle bir ilgi görmesi beni ayrıca çok mutlu etti.



Siz Ivanka Trump olarak bu projenin neresindesiniz?



Bu projenin mimarisinden yer döşemelerine, konseptinden mutfak tasarımlarına kadar her santimetrekaresinde emeğim var. Müthiş bir mimar ve tasarım ekibiyle çalıştık. Kariyerim açısından çok önemli çünkü ilk adımından itibaren projenin tüm süreçlerine dahil oldum, birebir katıldım. Beni ifade eden, bu açıdan unutamayacağım bir proje oldu.



Krizi öngörmüştük



Peki burada yaşamayı düşünüyor musunuz?



Burada yaşamayı planlıyorum evet, 26’ncı katta daire satın aldım. İstanbul’da yatırımlarımızı devam ettirmeyi planladığımız için yılın belirli bir döneminde Trump Towers İstanbul’da yaşamam söz konusu.



Burası Trump olarak gayrimenkule bakış açımızı net bir biçimde ortaya koyuyor: Sadece ev değil bir yaşam tarzı sunmak. İçindeki çocuk oyun alanlarıyla, alışveriş merkeziyle, spor alanlarıyla baştan sona kalite ve lüks içeren bir hayat tarzı yarattık.



Tüm dünyada emlak sektörlerini vuran son kriz sizi nasıl etkiledi?



Küresel kriz başlamadan önce böyle bir dönem yaşanacağını öngörmüştük. İstanbul projemizin dışında tüm projelerimizi askıya aldık. Çok tedbirli davrandık. Ancak şimdi krizde kötü günler geride kaldı ve tüm projelerimizi yeniden aktive ettik. Çok agresif bir Trump göreceksiniz bundan sonra. Dünyanın dört bir köşesinde yeni yatırımlar için düğmeye basmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde markamızı Asya, Avrupa, Güney Amerika ve Ortadoğu’ya taşıyarak istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz.



Barbie bebek gibi ama konuşmaya başlayınca...



Ivanka Trump çok genç, çok güzel bir kadın. Bir emlak imparatorunun, Donald Trump’ın 28 yaşındaki kızı... Ancak konuşmaya başlayınca bunların hepsini unutuyor, işini gerçekten seven, o işin hakkını veren çok profesyonel bir iş kadınıyla karşı karşıya olduğunuzu farkediyorsunuz. Projeyi anlatırken duyduğu heyecan ve şirketinin Türkiye planlarına hakimiyeti, Ivanka Trump’ın sadece ’görünürde’ değil gerçekten Trump Towers projesinin kalbinde olduğunu ortaya koyuyor. Ivanka Trump, kariyer planın ne olduğunu sorduğumuzda, “Emlak alanında kariyerimi sürdürmeyi planlıyorum. İstanbul gibi büyük projelerle tecrübelerimi artırarak bu alanda kendimi geliştirmeyi hedefliyorum” diyor.

Diğer projelerinde ’yabancı’ ağırlığının fazla olduğunu, ancak Trump Towers İstanbul’daki müşterilerinin çoğunluğunun Türk olduğunu anlatan Trump, “Hatta Türk olan müşterilerimizin bir kısmı şu anda ABD’de yaşayan ve İstanbul’da ev sahibi olmak isteyenler... Yani bir anlamda geriye dönüş projesi oldu” dedi.



Otel yapmak için İstanbul ve Bodrum’da arsa arıyoruz



Trump Towers projesinde beklediğinizin de ötesinde bir başarıya ulaştığınızı söylediniz. İstanbul için yeni planlarınız var mı?



Evet, İstanbul’da yeni yatırım planlarımız var. Önceliğimiz otel yatırımlarımızı Türkiye’ye taşımak. İstanbul ve Bodrum’da Trump International markamızla otel açmayı planlıyoruz. İstanbul’da yer arayışlarına başladık. Trump International dünyada sadece Chicago, New York, Hawai ve Las Vegas’ta bulunuyor. Böylece Trump Towers’tan sonra ilk kez otelimizle de Türkiye’yle Avrupa’ya açılmış olacağız.



55 aya yayılan ödeme koşulları geliştirildi



Projenin yatırımcısı olan Doğan Grubu şirketlerinden Ortadoğu Otomotiv’in Yönetim Kurulu Üyesi ve inşaatın yapımını sürdüren D-Yapı’nın Genel Müdürü İlder Tokcan, bir soru üzerine projeden bir süre önce ayrılan Taşyapı İnşaat’la aslında çok iyi çalışmalar yaptıklarını, ancak ekonomik koşulların değişmesi ve krizle bu birlikteliği sonlandırdıklarını belirtti.



Bir başka soru üzerine de Tokcan, şunları söyledi: “Projeyi biz yapıyoruz. Trump’ın deneyimlerinden, know-how’ından yararlanıyoruz. Bize çok şey öğrettiler. Proje bittikten sonra burayı Trump işletecek. Biz işletmesinde olmayabiliriz.”



2011’de teslim edilecek



Rezidans daireleri 2011 yılının ikinci çeyreğinde teslim etmeyi hedeflediklerini anlatan İlder Tokcan, ekonomik koşulları dikkate alarak 55 aya yayılan ödeme koşulları geliştirdiklerini anlattı. Tokcan, dünya markası olmanın ayrıcalığını yaşatmak için ürünlerine sahip olanlar veya kullananlar için bir “Trump Card” çıkardıklarını anlattı. Tokcan, bu karta sahip müşterilerinin, tüm dünyadaki Trump tesislerinde avantajlara sahip olacağını söyledi.



16 bin 800 şişelik özel şarap kavı var



- Lüksle stili birleştirme hedefiyle dizayn edilen Trump Towers İstanbul, Şişli’de bulunuyor.



- Proje kapsamında müşterilerin tüm hizmetlerini karşılayan Beyaz Eldivenli Concierge hizmeti, iş merkezi, kütüphane, çocuk oyun alanı, şömineli oturma bölümü, Lounge, Spa alanları bulunuyor. Proje iş merkezi ve alışveriş merkezi de içeriyor.



- Trump Tower İstanbul, her kat sahibi için özel tasarlanan 16 bin 800 şişe kapasiteli şartlandırılmış ortamda şarap kavı ile de farklılaşıyor.



- Projeyi dizayn etmeden önce İstanbul’da yapılan tüm lüks projeleri gezip incelediklerini anlatan Ivanka Trump, “Biz projemizi bir adım öteye taşımayı hedefledik” dedi.



- Projede açılan özel tasarım evi ile müşteriler 3 ayrı stilde döşenmiş örnek daireleri gezebilecek, evlerin tüm mobilyalarından perdelerine, aksesuarlarına kadar ihtiyaçlarını tek bir noktadan satın alma imkanına sahip olacak.



Fiyatlar 500 bin ile 5.5 milyon dolar arasında değişiyor



- Dairelerin metrekare fiyatlarının 6 bin 500 dolar olduğunu anlatan Ivanka Trump, evlerin satış fiyatlarının ise 500 bin dolar ile 5.5 milyon dolar arasında değiştiğini ifade etti.



- Trump, projede müşterilerine esneklikler sunduklarını, bazı müşterilerin iki daire alıp birleştirmeyi tercih ettiğini söyledi.



- Projede Boğaz, tarihi yarımada ve Belgrad Ormanları manzarasına hakim toplam 202 rezidans bulunuyor.