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BBC Türkçe

Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da ofis veriliyor

ABD yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın kızına Beyaz Saray'da bir ofis verileceğini açıkladı. Ivanka Trump, resmi bir rolü olmadan ve maaş almadan çalışacak.

21 Mart 2017 18:41

ABD yetkilileri, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a Beyaz Saray'da bir ofis tesis edileceğini açıkladı.

Yetkililer ayrıca Trump'ın 35 yaşındaki kızının resmi bir rolü olmamasına rağmen "devlet sırrı" niteliğindeki belgelere erişiminin olacağını da doğruladı.

Ivanka Trump'ın Politico'ya konuşan avukatı Donald Trump'ın kızının, başkana geniş bir yelpazede danışmanlık vereceğini ve başkanın "gözü kulağı" olacağını söyledi.

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasının ardından kızı da onunla birlikte dünya liderleriyle görüştüğü toplantılara katılmaya başlamıştı.

Kendi giyim markası bulunan Ivanka Trump, böylece babasına danışmanlık yapan kocası Jared Kushner ile birlikte çalışmaya başlayacak.

ABD'de Trump ailesinin politik ve ticari faaliyetleri arasında net bir çizgi bulunmaması tartışmalara sebep oluyor.

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