Ivanka Trump'ın evde kalanlara önerisi: Gecenizi gölge kuklaları yaparak geçirin

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eve kapananlara gölge kuklaları yaparak vakit geçirme önerisinde bulundu. Geçen hafta ailesiyle Trump Golf Kulübü'ne gittiği bilinen Trump, "evde kalma aktivitesi" önerince sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Ivanka Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumartesi gecesi aktivitesi mi arıyorsunuz? Henry Bursill'in yeni ortaya çıkan 1860 gravür kitabındaki gölge kuklalarını yapmaya çalışın"

Trump'ın paylaşımına kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Pek çok kullanıcı, geçen hafta evde kalma uyarılarını dikkate almadan ailesiyle Trump Golf Kulübü'ne gittiği için Ivanka Trump'ın "evde kalma önerisinde" bulunmasını eleştirdi.