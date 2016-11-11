Ivanka Trump bakan olacak mı?

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, ABD Başkanı Barack Obama'dan başkanlığı 20 Ocak’ta alması sebebiyle kabinesini belirlemek için 2 ayı var. En çok sorulan soru ise kızı Ivanka Trump'ın bakanlar arasında yer alıp almayacağı. Trump kampanyasının yüzü olan 35 yaşındaki Ivanka’nın bakan olmasa da Beyaz Saray kadrosunda danışman olarak babasının yanında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Vatan'da yer alan habere göre, Trump, adaylığını açıkladıktan sonra verdiği bir röportajda kabinesinde kadın bakanlar olup olmayacağına yönelik soruya, "Tabi ki olacak. Mesela kızım Ivanka çok uygun bir aday" diye yanıt vermişti. Bakanlık koltukları içinse Trump’ın zafer konuşmasında saydığı isimler favori olarak gösteriliyor.

ABD merkezli NBC News, Trump’ın kabinesinde öne çıkabilecek isimleri ele aldı. Buna göre New York eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin adı Adalet Bakanlığı, Atatürk’e hayranlığıyla tanınan Newt Gingrich’inki de Dışişleri Bakanlığı için geçiyor. “Politico.com” habersitesine göre ise Gingrich’in rakibi ABD’li Senatör Bob Corker olabilir.

Atatürk hayranı

Temsilciler Meclisi başkanı olarak da hizmet vermiş olan Gingrich, Atatürk’ün doğumun 125. yılında yaptığı açıklamalarda Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğunu, onu kendisine örnek aldığını ifade etmişti. ABD merkezli “The New Yorker” dergisi, Gingrich’in Atatürk hayranlığını derlediği yazısında, Atatürk'ten, "Sadece hükümeti değil, halkı da modernize etti" sözleriyle bahsederken, yeni neslin mimarı savaş kahramanı ifadelerini kullandı. Aynı şekilde Trump’ın askeri başdanışmanlığını yürüten emekli General Michael Thomas Flynn, Hill sitesine yazdığı makalede Fethullah Gülen’i Usame Bin Ladin’e benzeterek Türkiye’ye verilmesi gerektiğini savunmuştu. Flynn Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için en güçlü aday olarak görülüyor.

Savunma Bakanılığı içinse senatör Jeff Sessions’ın düşünüldüğü iddia ediliyor. Trump’ın ‘Başbakanlık’ olarak da nitelendirilen Chief of Staff pozisyonu için en kuvvetli aday seçimde Trump lehine çekilen eski vali Chris Christie. Bir başka Trump lehine çekilen siyahi cerrah aday Ben Carson ve önceki seçimde John McCain’in başkan yardımcısı adayı Sarah Palin de görev bekleyen isimlerden.