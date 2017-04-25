Ivanka Trump: Babam "kadın düşmanı" değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanlarından Ivanka Trump Almanya’nın G20 dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen Women20 Diyalog Forumu'na katıldı.

Trump forum çerçevesinde yaptığı açıklamada, babası Donald Trump'a yönelik “kadın düşmanı” suçlamalarını geri çevirdi. Trump babasının kadınların tıpkı erkekler gibi işlerini iyi yapabilme potansiyelini taşıdığını ve bunu yapabildiklerine inandığını belirtti.

Ivanka Trump, "Özel sektörde babam için çalışan binlerce kadın bunun kanıtı" diye konuştu. Kendi kişisel deneyimlerinin babasının kadın ve ailelerinin güçlenmesinin destekçisi olduğunu gösterdiğini söyleyen Trump, "Burada edindiğim bilgi ve tavsiyeleri ABD'ye, babama ileteceğim" dedi.

Ivanka Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada, Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'ndeki karşılama töreni için teşekkür etti. Bir fotoğraf yayınlayan Trump, "Berlin'deki Amerikan Büyükelçiliği'nde çalışan harika erkek, kadın ve aile tarafında böylesine sıcak bir karşılama" satırlarına yer verdi.

Beyaz Saray Ivakna Trump'ın Almanya Başbakanı Merkel'in daveti üzerine Berlin'e geldiğini duyurdu. Alman hükümet sözcü yardımcısı Georg Streiter pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Alman Girişimciler Birliği'nin daveti üzerine Berlin'e geldiğini, ancak bu davetin de federal hükümetin girişimiyle gerçekleştiğini belirtti.

35 yaşındaki Ivanka Trump, ABD’nin en güçlü kadınları arasında yer alıyor. 2007'de kendi adını taşıyan bir moda şirketi kuran Ivanka Trump, babası Donald Trump’a danışmanlık yapıyor.

Berlin'deki Women20 Diyalog Forumu'na Trump'ın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda Kraliçesi Maxima, Kanada Ticaret Bakanı Chrstia Fleeland ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde gibi ünlü isimler de katılıyor. Çarşamba günü sona erecek forumda kadınların işgücüne katılımının artırılması, kadın yatırımcılara maddi desteğin güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitsizliğinin aşılması gibi konular ele alınıyor.

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