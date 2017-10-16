Ivana Sert Mersin'e geldi, alışveriş arkadaşını kendisi seçti

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in alışveriş ve eğlence merkezi Forum Mersin\'in Forum Fashion Week kapsamında düzenlediği yarışmada birinci olan Sümeyra Koçak ve en yüksek alışverişi yapan Asiye Aydın, Ivana Sert ile alışveriş yapmak şansı yakaladı.

Forum Mersin\'in Türkiye genelindeki Forum Alışveriş Merkezleri\'nde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Forum Fashion Week etkinlikleri kapsamında Ivana Sert\'in katılımıyla bir yarışma düzenledi. Alışveriş zevkine güvenen kadınlar #MersinKombini etiketiyle sosyal medyadan yaptıkları kombinleri paylaştı. Sert, birinci seçtiği Sümeyra Koçak ve Asiye Aydın ile beraber Forum Mersin\'de alışverişe çıktı. Alınan ürünlerin kazanan yarışmacıya hediye edildiği alışveriş turunu Mersinliler de yakından takip etti. Alışveriş turu sonrasında hayranlarıyla buluşan Ivana Sert, moda trendleri ve stil önerilerinin konuşulduğu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bu arada, etkinlik öncesi Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi\'nin 10\'ncü yıl pastasını kesen Ivana Sert, Mersin\'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Yeni projelerinden söz eden Ivana Sert, \"Kasım ayında Kanal D\'de Alış Veriş Meleği adlı yeni moda programı yapıyoruz. Çok heyecanlıyım, çünkü bambaşka bir şey olacak. Bir de Peker Açıkalın da bulunduğu bir kadro ile bir sinema filmi çekeceğiz. Komedi çekeceğiz. Eğlenceli bir komedi olacak. Çok profesyonel bir ekip ile çalışacağım. Ben de onların bir parçası olacağım için mutluyum\" dedi.

Moda tüyoları da veren Ivana Sert, \"Kadınların modayı renkleri ve desenleri iyi takip etmesi gerekiyor. Ama en önemlisi kendi vücuduna, yaşına, saç rengine göre her şeyine bakması gerekiyor. Moda kurbanı olmaması gerekiyor. Kadınların kendilerini ve bedenlerini tanıyarak giyinmeleri gerekiyor\" diye konuştu.



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