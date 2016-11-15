İÜ Hukuk Fakültesi'nde öğrenci temsilciliği gerilimi; kazanan adaya tekbirli saldırı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenci temsilciliği seçimlerinin ardından, seçimi kaybeden sağ görüşlü adaylar seçimlerden birinci olarak çıkan aday Arda Yamanlar'a saldırı girişiminde bulundu.

Türkiye'nin en büyük hukuk fakültesi olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri gelecek 2 yıl boyunca okul temsilciliği yapacak olan ismi seçmek için sandık başına gitti. İlk iki turu perşembe günü gerçekleşen seçimlerde katılım kotası nedeniyle belirlenemeyen öğrenci temsilciliği seçimlerinin 3. turu pazartesi günü gerçekleşti.

596 oya ulaşan Arda Yamanlar seçimlerde ilk sırada yer alırken Mahmut Esat Yılmaz 445, Mehmet Yılmaz 414 oy aldı. Seçimlerin ardından adayları destekleyen öğrenci grupları arasında gerginlik yaşandı. Tekbir sesleri ile Yamanlar ve arkadaşlarının üzerine yürüyen grubu çevik kuvvet ve güvenlikler engelledi. Grup ancak çevik kuvvetlerin yardımı ile okuldan çıktı.