T24 LogoT24 Logo
Gündem

İTÜ'nün insansız hava aracı ABD'de 4. oldu

Yarışmada, takımlardan, insansız, elektrik motorlu ve uzaktan radyo kontrollü olarak uçurulan bir hava aracının tasarımı, üretimi ve görevleri yerine getirecek uçuşlarını gerçekleştirmesi istendi

30 Nisan 2012 19:01

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ATA Takımı, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü'nün (AIAA) İnsansız Hava Aracı Yarışları'nda 4'üncülük elde etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından Amerikan Cessna Uçak Şirketi ve Raytheon Füze Sistemleri'nin destekleriyle düzenlediği ''Tasarla, Yap, Uçur/Design,Built, Fly'' temalı ''16. İnsansız Hava Aracı Yarışması''na dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden 68 takım katıldı.
 
Yarışmada, takımlardan, insansız, elektrik motorlu ve uzaktan radyo kontrollü olarak uçurulan bir hava aracının tasarımı, üretimi ve görevleri yerine getirecek uçuşlarını gerçekleştirmesi istendi. Bu sene temel uçuş görevleri olarak, 4 dakikalık boş uçuş, 3 tur boyunca 8 alüminyum bloğu taşıma uçuşu ve 2 litre su barındıran bir su tankından 100 metre irtifada suyun tahliye edilerek geri dönülmesi olarak belirlendi.
 
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan ATA Takımı, görev uçuşlarından sonra 167,41 puan alarak yarışları, Illinois, Virginia Tech, MIT gibi ABD'nin en iyi üniversitelerini geride bırakarak, dördüncü olarak tamamladı. Bu sonuçla, yarışma tarihi boyunca Türk takımlarının aldığı en iyi dereceye ve ABD dışından katılan ülke takımları içinde alınan en başarılı ikinci dereceye imza atıldı.
 
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Türkiye'ye şimdiye kadar en iyi dereceyi getiren takım üyelerini tebrik ederek, ''Amerika'da düzenlenen yarışma, öğrencilerimize mühendislik eğitimleri boyunca edindikleri kazanımları pratiğe dönüştürme olanağı tanımaktadır. Bir kez daha gördük ki öğrencilerimize gereken desteği verince dünyanın en iyi üniversitelerini rahatlıkla geçecek projelere imza atabilmektedir'' dedi.
 
Takım kaptanı Uçak Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Sercan Ertem de Vestel, Aselsan, TÜBİTAK, İTO, TAI, GEDON, İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Uçak Mühendisliği 1984 girişlilerin sponsorluğunda yarışlara katılan ATA uçağının önümüzdeki yıl ilk üçte yer almayı hedeflediğini söyledi.
 
Türkiye'den 8 takımın katıldığı yarışlarda, ODTÜ'nün Nymph Noir Takımı 23, Hava Harp Okulu'nun Scorpion Takımı 36. sırada yarışı tamamladı.
 

ETİKETLER

itüinsansız hava aracı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24