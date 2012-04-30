İTÜ'nün insansız hava aracı ABD'de 4. oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ATA Takımı, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü'nün (AIAA) İnsansız Hava Aracı Yarışları'nda 4'üncülük elde etti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından Amerikan Cessna Uçak Şirketi ve Raytheon Füze Sistemleri'nin destekleriyle düzenlediği ''Tasarla, Yap, Uçur/Design,Built, Fly'' temalı ''16. İnsansız Hava Aracı Yarışması''na dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerden 68 takım katıldı.

Yarışmada, takımlardan, insansız, elektrik motorlu ve uzaktan radyo kontrollü olarak uçurulan bir hava aracının tasarımı, üretimi ve görevleri yerine getirecek uçuşlarını gerçekleştirmesi istendi. Bu sene temel uçuş görevleri olarak, 4 dakikalık boş uçuş, 3 tur boyunca 8 alüminyum bloğu taşıma uçuşu ve 2 litre su barındıran bir su tankından 100 metre irtifada suyun tahliye edilerek geri dönülmesi olarak belirlendi.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden oluşan ATA Takımı, görev uçuşlarından sonra 167,41 puan alarak yarışları, Illinois, Virginia Tech, MIT gibi ABD'nin en iyi üniversitelerini geride bırakarak, dördüncü olarak tamamladı. Bu sonuçla, yarışma tarihi boyunca Türk takımlarının aldığı en iyi dereceye ve ABD dışından katılan ülke takımları içinde alınan en başarılı ikinci dereceye imza atıldı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Türkiye'ye şimdiye kadar en iyi dereceyi getiren takım üyelerini tebrik ederek, ''Amerika'da düzenlenen yarışma, öğrencilerimize mühendislik eğitimleri boyunca edindikleri kazanımları pratiğe dönüştürme olanağı tanımaktadır. Bir kez daha gördük ki öğrencilerimize gereken desteği verince dünyanın en iyi üniversitelerini rahatlıkla geçecek projelere imza atabilmektedir'' dedi.

Takım kaptanı Uçak Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Sercan Ertem de Vestel, Aselsan, TÜBİTAK, İTO, TAI, GEDON, İTÜ Rektörlüğü ve İTÜ Uçak Mühendisliği 1984 girişlilerin sponsorluğunda yarışlara katılan ATA uçağının önümüzdeki yıl ilk üçte yer almayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'den 8 takımın katıldığı yarışlarda, ODTÜ'nün Nymph Noir Takımı 23, Hava Harp Okulu'nun Scorpion Takımı 36. sırada yarışı tamamladı.