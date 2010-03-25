İTÜ'lüler yabancı dille eğitime isyan bayrağı açtı

T24 - 4 Nisan 2009 tarihinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Senatosu tarihi bir karar alarak, mesleki eğitimin İngilizce yapılmasına karar verdi. Ancak bu karar İTÜ'nün eski mezunları arasında hoş karşılanmadı. İTÜ'nün geleneklerine ve eğitim sistemine ters olduğu düşünüldü. Mezunların oluşturduğu sanal ortamda bu konu tartışılmaya başlandı. Bu tartışma 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e kadar ulaştı. Sonunda 3 bin 498 İTÜ mezununun katılımıyla bir anket çalışması yapıldı.

Yüzde 74'ü karşı



10 ay süren çalışmalardan sonra geniş bir rapor hazırlandı ve bu rapor 5 Mart 2010 tarihinde İTÜ Rektörlüğü'ne teslim edildi. Ankete göre mezunların yüzde 74'ü İngilizce eğitime karşı çıktı. Anket çalışmasını yapan İTÜ mezunu ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yücel Özdemir, "Camiamız tarafından saygı duyulan bütün mezunlarımıza ulaşmaya çalıştık. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e ulaştık ve kendisinin de fikirlerini aldık. Bize, 'Yabancı dile karşı değilim, üniversite mezunları bir değil birkaç dil bilmeli. Ancak temel eğitim anadilde yapılmalı' diyerek ankete destek verdi.



Öğrenci görüşlerinin de yer aldığı çalışmayı 5 Mart tarihinde İTÜ Rektörlüğü'ne verildiğini söyleyen Yücel Özdemir, anket çalışmasını çok kapsamlı yaptıklarını söylüyor: "Ankete göre 1980 öncesinde mezun olanların yüzde 79'u yabancı dilde eğitime karşı. 1980 sonrasında mezun olanlarda bu oran yüzde 72'ye düşüyor." Öğretim üyelerinin verdiği cevabın da çok çarpıcı olduğunu söylüyor Özdemir: "İTÜ 'den mezun olup burada akademik çalışma yapan 90 öğretim üyesi de çalışmaya katıldı. Bunların da yüzde 96'sı yabancı dilde eğitime karşı çıktı."



Demirel'de onaylamadı



İTÜ'de verilen çalışmada, Süleyman Demirel ile yapılan bir röportaj da konuldu. Bu röportajda Demirel şunları söyledi: "İTÜ'nün 236 yıllık geçmişi var. Kişiliğini kimliğini muhafaza etmelidir. Eğitimi yine Türkçe yapar bir yandanda mezuniyet safhasına gelmiş gençlere dilbilgisi, konuşacak şekilde, yazacak, okuyacak şekilde lisan eğitimi verebilir. Bence kendi anadilinde düşünerek, anadilinde konuşarak, mühendisliği kendi anadilinde öğrenebilirler. Ve bir yabancı dili de öğrenmeliler."