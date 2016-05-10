İTÜ'deki Edebiyat Günleri 'güvenlik' nedeniyle iptal edildi

İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yürüten İTÜ Edebiyat Kulübü'nün gazeteci, yazar ve çizerlerin katılımıyla organize ettiği Edebiyat Günleri, yönetimin ''güvenlik gerekçesiyle'' dışarıdan katılımlara izin vermemesi üzerine iptal edildi.

İTÜ Edebiyat Kulübü, 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Edebiyat Günleri'nin iptaliyle ilgili bir de açıklama yaptı. Açıklamada, "Etkinliğimizi yapılan tüm görüşmelere rağmen, üniversite yönetiminin güvenlik gerekçesiyle dışarıdan gelecek edebiyat severlerin okula sokulmayacağını belirtmesinden ötürü ne yazık ki bugün iptal etmek durumunda kaldık. Başka etkinliklerimizde bir araya gelmek umuduyla. Edebiyatla kalın!" dendi.