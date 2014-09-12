İTÜ'de yapılan etek referandumu sonuçlandı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi'nde yeni eğitim yılı öncesi getirilen kız öğrencilere etek yasağı bugün referanduma sunuldu.



Okul yönetimi ve okul aile birliğinin birlikte yaptığı referandumda velilere, "serbest kıyafet" ve "okul üniforması" soruldu. Okul üniformasının içinde de "sadece pantolon" ve "pantolon ve etek" seçenekleri vardı.

Okuldan yapılan açıklamaya göre oy sayıları şu şekilde :

Geçerli oy sayısı: 163



Serbest kıyafet uygulamasına geçilmesi için verilen oy sayısı: 6

Etek ve pantolonun bir arada kullanılmasını destekleyen oy sayısı: 81

Pantolon uygulamasının devamını destekleyen oy sayısı: 76

Yapılan oylama sonucu, etek ve pantolonun bir arada kullanılmasına karar verildi.



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