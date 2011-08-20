T24 LogoT24 Logo
Gündem

İTÜ'de patlamamış top mermisi bulundu

İTÜ Maslak Kampüsü'nde devam eden metro kazısı çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi bulundu.

20 Ağustos 2011 03:00

T24 - İTÜ Maslak Kampüsü'nde devam eden metro kazısı çalışmaları sırasında patlamamış top mermisi bulundu.
 

Sarıyer'de metro durağının çevre düzenlemesi için yapılan çalışma sırasında patlamamış top mermisi bulundu.


Alınan bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Yerleşkesi yanında bulunan metro durağının çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında patlamamış bir top mermisi olduğu görüldü. Durumun bildirildiği polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.


Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, top mermisini etkisiz hale getirerek, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderdi.


Top mermisinin bulunduğu yerde, daha önceden jandarma karakolu olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24