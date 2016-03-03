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İTÜ'de öğrenciler kazandı: Kafeterya projesi iptal, yeşil alan genişletilecek

Maçka Kampüsü Nişantaşı girişinde bulunan yeşil alanakafeterya yapılması öğrenciler ile üniversite yönetimini karşı karşıya getirmişti

03 Mart 2016 11:56

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde yer alan yeşil alana peyzaj çalışması ve kafeterya yapılmasına yönelik projeyle ilgili olarak İTÜ Rektörlüğü yaptığı açıklamada, "Kafeterya olması öngörülen alanın da, yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Maçka Kampüsü Nişantaşı girişinde bulunan yeşil alanakafeterya yapılması öğrenciler ile üniversite yönetimini karşı karşıya getirmişti. Öğrencilerin Maçka kampüsünde çadır kurarak nöbet tutmaya başlaması üzerine, üniversite Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alıncaya kadar çalışmaların durdurulduğunu açıklamıştı.

 

Kafetarya da amfi de yok

 

Doğan Haber Ajansı'ndan Ezgi Çapa'nın haberine göre, İTÜ'nün resmi internet sitesinde yer alan proje bilgilerine göre ' Yeşil Kampüs ' çalışmaları kapsamında Maçka kampüsü'ndeki 1415 metrekarelik yeşil alana 90 metrekare büyüklüğünde herkesin kullanımına açık kafeterya, amfi ve yürüyüş yolları tasarlandığı duyurulmuştu. Tartışmaların devam etmesi üzerine İTÜ'den "Kafeterya olması öngörülen alanın da, yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir” şeklinde açıklama geldi. Öte yandan proje detayları arasında yer alan ‘amfi’ye yönelik düzenlemeler de yeni açıklamada yer almadı. İTÜ açıklamasında projenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile ilgili izin süreci tamamlandıktan sonra devam edeceğini hatırlattı.

 

Yeni yeşil alan eklenecek

 

İTÜ yönetimi tartışmalar üzerine, hazırlanan yeni projeye göre, tamamı 1415 m2 olan yeşil alanının içerisindeki yürüyüş yolları granit parke zeminler olarak düzenlenecek. Kafeteryaya yönelik bir çalışma ve 'amfi' ibarelerinin yer almadığı yeni düzenlemede “ağaçlar altında oturma, dinlenme, okuma, yeme-içme ve sohbet amacıyla kullanılacak toprak üstü ahşap masalar" yer alacak. Yeni proje ile mevcut ağaçların korunmasının yanı sıra, alana İstanbul iklimi ve peyzajı ile uyumlu türler ekleneceği belirtildi. Böylece mevcut alana yaklaşık 200 m2 yeni yeşil alan kazandırılacağı eklendi. (Ezgi ÇAPA/İSTANBUL/DHA)

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