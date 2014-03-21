İTÜ'de öğrenciler arasındaki gerginliğe TOMA'lı müdahale

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak yerleşkesinde dün Nevruz kutlamalarının yapıldığı sırada karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan gerginlik bugüne de yansıdı. Öğrenciler arasında yaşanan gerilime polis TOMA ile müdahale etti.

Üniversitenin Maslak-Ayazağa Kampüsü’nde dün yapılan Nevruz kutlamalarına HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Pınar Aydınlar da katıldı. Bu kutlamalara ve “siyasi parti temsilcilerinin üniversitedeki etkinliğe katılmasına tepki gösteren bir grup öğrenci, bugün konuyla ilgili olarak Maslak Kampüsü'ndeki rektörlüğe konuyla ilgili bir dilekçe vermek istedi.

Radikal'de yeralan habere göre, rektörlük binası önünde iki öğrenci grubu karşı karşıya geldi.

Polis iki grubun arasında kalkanlarla önlem aldı. Gruplardan ikişer temsilci gelerek polisin müdürünün gözetiminde görüştü, gerginliğin büyümemesi konusunda anlaştı. Ancak bu sırada kalabalık bir başka öğrenci grubu ortaya çıktı ve son bulan gerginlik yeniden yükseldi.

Bazı öğrenciler birbirinin üzerine yürürken, karşılıklı sloganlar atıldı. Gruptaki bazı öğrencilerin soda şişeleri ve taş atması üzerine polis müdahalesi başladı ve bir TOMA taş atan gruba yönelerek, bu grubu dağıtmak için tazyikli su kullandı. Tazyikli suyun hedefinde öğrencilerin yola kurduğu barikatlar da vardı. Bazı polislerin taş ve şişe atan gruba karşı plastik mermi de kullandığı görüldü.