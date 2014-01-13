İTÜ'de izinsiz afiş savunması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü asistanı Burak Üzümkesici’nin, izinsiz afiş astığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında bugün üniversite yönetimi tarafından ifadesi alındı. Üzümkesici’ye destek olmak için, eylem yapan bir grup, rektörlük girişini afişlerle donattı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Özkan Arslan'ın haberine göre, Burak Üzümkesici hakkında, 5 Aralık 2013’de bir eylemin duyuru afişini asarken Mimarlık Fajkültesi Dekanı Prof. Sinan Mert Şener tarafından fotoğrafları çekildi. Bunun üzerine Üzümkesici hakkında izinsiz afiş astığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Üzümkesici soruşturma kapsamında bugün, İTÜ Rektörlüğü tarafından ifade vermeye çağrıldı. Üzümkesici’ye destek için aralarında öğretim görevlileri, öğrenciler ve asistanların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi rektörlük önünde toplandı.



Hakkında soruşturma açılan 42. kişi



İfade için rektörlüğe girmeden önce açıklama yapan Üzümkesici, pankart ve afiş astığı gerekçesiyle İTÜ’de hakkında soruşturma açılan 42. kişi olduğunu belirterek, “Üniversitede akademik özgürlüğü ve özerkliğine yönelik tehdide 'dur' demek için buradayız. İlk olarak da bu soruşturmaların durmasını ve acilen cezaların kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira 82 Anayasasını, YÖK yasalarını savunarak yönetmeliğin ne kadar çelişkili olduğunu ortaya koymaya başlayacak duruma geldik. Yani 82 Anayasasını savunacak duruma getirilmek aslında durumun vehametini ortaya koyuyor” dedi.



'Öğretim üyeleri cadı avına çıkmış'



80’lerden sonra bile üniversitelerin, öğrencilerin ve muhalif denen öğretim üyelerinin arkasında durduğunu ifade eden Üzümkesici, “Bugün ibre tam tersine dönmüş durumda. Öğretim üyeleri yukarıdan bir emir gelmemesine rağmen 'cadı avına çıkmışlar gibi' hissediyoruz, öyle olduğunu düşünüyoruz. Bu da bunun somut örneği. Dolayısıyla bir an önce bu soruşturmalara son verilip, hepimizin araştırma konularımıza, kamu yararına, toplum çıkarına esas yapmamız gereken faaliyetlerimize özgür düşünce ile dönmemiz gerektiğine inanıyorum. O yüzden bugün buradayız ve içeri girip bunları söylemeyi düşünüyorum” dedi.



Güvenlik kaydetti



Üzümkesici rektörlükte ifade verirken, destek için toplananlar, çeşitli afişler hazırlayarak eylemlerini sürdürdü. Hazırlanan afişler rektörlük binasının çevresindeki duvarlara asıldı. Zaman zaman slogan atan eylemciler, hazırladıkları ‘Soruşturma hatırası’ yazılı panonun önünde fotoğraf çektirdiler.

Öte yandan, özel güvenlik eylem süresince rektörlük girişinde etten duvar ördü. Güvenlik görevlileri, eylemcilerin duvarlara afiş asmasına müdahale etmezken, bir görevli baştan sona cep telefonuyla eylemcileri ve astıkları afişleri kaydetti.