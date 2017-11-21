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İTÜ'de ihraç edilen akademisyenlere destek eylemi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ihraç edilen akademisyenler için destek eylemi yapıldı

21 Kasım 2017 19:00

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ihraç edilen akademisyenler için destek eylemi yapıldı.

Eğitim – Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilen akademisyenlere destek eylemi düzenlendi.

İTÜ önüne gelen üniversite hocaları ve öğrenciler “Kanun Hükmünde Karaca’ya Teslim Olmayacağız” yazılı pankartı açtı. Basın açıklamasını ihraç edilen akademisyenlerden Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Arzu Acar yaptı.

Acar, “İnanıyoruz ki OHAL koşullarında da olsa üyelerimiz uğramış olduğu hukuksuzluk en yakın zamanda mahkeme kararı ile tescil edilecek ve görevlerine döneceklerdir” dedi

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